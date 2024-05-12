سيناريو مواجهة محتملة بين منتخبي مصر والكيان الصهيوني في أولمبياد باريس

تنتظر الجماهير المصرية بداية مشوار منتخب مصر الأوليمبي في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية 2024 بباريس، التي ستقام صيف العام الجاري.

وستقام منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس، خلال الفترة ما بين 24 يوليو إلى 10 أغسطس المقبل.

وتنفسّت الجماهير المصرية الصعداء عندما أبعدت قرعة البطولة المنتخب عن مواجهة الكيان الصهيوني في دور المجموعات، في ظل الأحداث السياسية التي تجري حاليا على الأراضي الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لكن يبقي سيناريو واحد محتمل قد يضع منتخبا مصر أمام الكيان الغاصب وجهًا لوجه خلال منافسات كرة القدم بدورة باريس.

ويتواجد منتخب مصر، في المجموعة الثالثة للمسابقة، والتي تضم أيضا كل من إسبانيا، وأوزبكستان وجمهورية الدومينيكان، بينما يتواجد المنتخب الإسرائيلي، في المجموعة الرابعة، رفقة كل من اليابان وباراجواي ومالي.

سيناريو مواجهة مصر والكيان الصهيوني في منافسات دورة باريس 2024

هناك سيناريوهان قد يضعا منتخبا مصر والكيان الصهيوني وجها لوجه خلال مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية 2024 بباريس.

السيناريو الأول: هو احتلال منتخب مصر، صدارة مجموعته في البطولة، واحتلال منتخب الكيان الصهيوني، المركز الأول في المجموعة، أو احتلال المنتخب المصري، وصافة المجموعة مع احتلال المنتخب الإسرائيلي، المركز الثاني، ليكونا وجها لوجه في دور الثمانية.

السيناريو الثاني: هو وصول الفريقان إلى النهائي، أو خسارتهما في الدور نصف النهائي، ليلتقيا في مباراة تحديد المركز الثالث.

مواعيد مباريات منتخب مصر الأوليمبي في دورة باريس 2024

مصر والدومينيكان.. 24 يوليو 2024 (نانت)

أوزبكستان ومصر.. 27 يوليو (نانت)

إسبانيا ومصر.. 30 يوليو (بوردو)