الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

سيناريو مواجهة محتملة بين منتخبي مصر والكيان الصهيوني في أولمبياد باريس

منتخب مصر الأوليمبي
منتخب مصر الأوليمبي

تنتظر الجماهير المصرية بداية مشوار منتخب مصر الأوليمبي في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية 2024 بباريس، التي ستقام صيف العام الجاري.

وستقام منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس، خلال الفترة ما بين 24 يوليو إلى 10 أغسطس المقبل.

وتنفسّت الجماهير المصرية الصعداء عندما أبعدت قرعة البطولة المنتخب عن مواجهة الكيان الصهيوني في دور المجموعات، في ظل الأحداث السياسية التي تجري حاليا على الأراضي الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لكن يبقي سيناريو واحد محتمل قد يضع منتخبا مصر أمام الكيان الغاصب وجهًا لوجه خلال منافسات كرة القدم بدورة باريس.

ويتواجد منتخب مصر، في المجموعة الثالثة للمسابقة، والتي تضم أيضا كل من إسبانيا، وأوزبكستان وجمهورية الدومينيكان، بينما يتواجد المنتخب الإسرائيلي، في المجموعة الرابعة، رفقة كل من اليابان وباراجواي ومالي.

سيناريو مواجهة مصر والكيان الصهيوني في منافسات دورة باريس 2024 

هناك سيناريوهان قد يضعا منتخبا مصر والكيان الصهيوني وجها لوجه خلال مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية 2024 بباريس.

السيناريو الأول: هو احتلال منتخب مصر، صدارة مجموعته في البطولة، واحتلال منتخب الكيان الصهيوني، المركز الأول في المجموعة، أو احتلال المنتخب المصري، وصافة المجموعة مع احتلال المنتخب الإسرائيلي، المركز الثاني، ليكونا وجها لوجه في دور الثمانية.

السيناريو الثاني: هو وصول الفريقان إلى النهائي، أو خسارتهما في الدور نصف النهائي، ليلتقيا في مباراة تحديد المركز الثالث.

مواعيد مباريات منتخب مصر الأوليمبي في دورة باريس 2024 

مصر والدومينيكان.. 24 يوليو 2024 (نانت)

أوزبكستان ومصر.. 27 يوليو (نانت)

إسبانيا ومصر.. 30 يوليو (بوردو)

منتخب مصر الأوليمبي دورة الألعاب الأوليمبية 2024 اولمبياد باريس مصر الدومينيكان اوزبكستان اسبانيا الكيان الصهيوني باريس 2024

مواد متعلقة

الزمالك يتفوق على نهضة بركان تسويقيًا قبل ذهاب نهائي الكونفدرالية (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

مصر تعلن اعتزامها التدخل دعمًا لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

ما أسوأ سيناريو قد يعيشه الزمالك فى المغرب؟

قرار قضائي بشأن زوج الإعلامية أميرة أبو شنب بتهمة عقر كلبه مدير بنك

بعد وفاته في حادث بالقليوبية.. أسرار نجاح أصغر مستثمر ومربي نعام في مصر

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

انهيار جزئى فى عقار بأكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

العبء القيادى

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

لواء.حمدى البطران

أعراض مؤقتة

علي سعدة

رفقا بالكبار

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

صور

تحفة معمارية.. مسجد ومقام السيدة زينب بعد الافتتاح الرسمي

الفخّار المصري.. حرفة تقليدية تُقاوم الاندثار

مباراة الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل

محطة تل أبيب

المزيد

هل عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل لتجنب عملية كبيرة فى رفح؟

الخلافات تشعل الحكومة الإسرائيلية.. خناقة بين نتنياهو وجالانت واستقالة فى مجلس الأمن القومى

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب