الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

على رأسهم مبابي وصلاح.. أبرز المرشحين لتمثيل منتخبات بلادهم في أولمبياد باريس

صلاح مبابي ميسي
صلاح مبابي ميسي

ينتظر عشاق كرة القدم يونيو المقبل، حيث تستضيف  باريس أولمبياد 2024 وسط ترقب لمشاركة أبرز نجوم العالم مع منتخبات بلادهم.

ويشارك منتخبنا الوطني في الأولمبياد حيث وقع مجددًا رفقة منتخب إسبانيا في المجموعة، وسط أنباء عن قيادة نجمنا المصري محمد صلاح للمنتخب الأولمبي في الأولمبياد.

“الدستور” في السطور التالية تستعرض أبرز النجوم المتوقع ظهورهم في أولمبياد باريس 2024.

محمد صلاح

قائد منتخبنا الوطني ولاعب ليفربول الإنجليزي، سيكون من أبرز الأسماء المتوقع مشاركتها مع المنتخب الأولمبي في باريس 2024.

ولم يحسم بعد روجيرو ميكالي ضم صلاح للمنتخب وسط رغبته القوية في ضمه مع اسمين آخرين في اللاعبين فوق السن.

ويتخوف المنتخب الأولمبي من فريق صلاح المقبل سواء البقاء في ليفربول أو الرحيل، بسبب عدم تفريطه فيه للمشاركة في الأولمبياد.

وكان جمال علام رئيس اتحاد الكرة أكد أن اللاعب يريد اللعب في أولمبياد باريس المقبلة، والتي ستمثل المشاركة الثانية للاعب بعدما شارك في أولمبياد لندن 2012.

كيليان مبابي

يأتي النجم الفرنسي ولاعب باريس سان جيرمان، ضمن أبرز النجوم المتوقع مشاركتهم في أولمبياد باريس 2024.

ولم يحسم بعد مشاركة مبابي في الأولمبياد من عدمها بعدما أكد تييري هنري مدرب الفريق الأولمبي رغبته في مشاركة اللاعب.

ومن المتوقع أن ينضم مبابي إلى صفوف ريال مدريد خلال الصيف الجاري في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس.

لكن المشكلة ستكون مع النادي الملكي، التي أكدت التقارير أن اللاعب الفرنسي يرغب في المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، لكن النادي الإسباني لا ينوي إطلاق سراحه.

ثنائي الأرجنتين

بعد اقتراب ليونيل ميسي بطل العالم من الغياب عن الأرجنتين في الأولمبياد، بات ثنائي بطل العالم إنزو فيرنانديز وجوليان ألفاريز مرشحان بقوة.

فريق المدرب خافيير ماسيكرانو قد يستعين بوسط ملعب البلوز ومهاجم مانشسر سيتي في أولمبياد باريس.

كما أشارت بعض التقارير أن باولو ديبالا مهاجم روما الإيطالي أيضًا من الأسماء القوية المرشحة للتواجد مع التانجو في أولمبياد.

ثنائي إسبانيا

منافس مصر في المجموعة بالأولمبياد المنتخب الإسباني، قد يستعين بجهود ثنائي المنتخب الأول رودري وبيدري لاعبي الوسط.

لاعب السيتي وبرشلونة قد يمثلان لاروخا في أولمبياد باريس، حيث شارك لاعب برشلونة مع المنتخب الأولمبي في الأولمبياد الأخيرة.

زياش وحكيمي

وقد يدعم منتخب المغرب الأولمبي بنجمي المنتخب الأول حكيم زياش لاعب جالطة سراي التركي وأشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

قرعة أولمبياد باريس

المجموعة الأولى: فرنسا - نيوزيلاندا - الولايات المتحدة الأمريكية - منتخب من الملحق الأفرو آسيوي.

المجموعة الثانية: الأرجنتين - المغرب - أوكرانيا - ثالث بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

المجموعة الثالثة: مصر - إسبانيا - وصيف بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا - الدومنيكان

المجموعة الرابعة: بطل كأس آسيا 2023 - مالي - باراجواي - الكيان الصهيوني. 

صلاح مبابي إنزو ألفاريز بيدري

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