الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

يناير من كل عام.. "التأمينات" تلزم صاحب العمل بالإعلان عن تعديلات العاملين

القطاع الخاص
القطاع الخاص

أعلنت الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، عن إلزام صاحب العمل بالقطاع الخاص بموفاة الهيئة ببيان التعديلات التي طرأت على بيانات العاملين لديه وأجورهم في يناير من كل عام، وفقًا للنموذج رقم (2) المرفق باللائحة التنفيذية وعلى الأخص بيانات الأجور والاشتراكات المقتطعه شهريًا على ملف الكترونى، وفقا لقانون التامينات الجديد.
خطوات الخدمة
أما عن خطوات الحصول على الخدمة، أشارت عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه يتقدم صاحب العمل بالنموذج رقم 2 ( س2 ) متضمنًا كافة بيانات العاملين لديه والمتمثلة في التغيرات التي طرأت علي الأجور والإشتراكات فى أول شهر من العام أو يتقدم بتلك البيانات علي ملف إلكتروني، وفقًا للقواعد التى تحددها الهيئة، أو يقدم فى أى تاريخ خلال العام يصدر فيه قانون أو قرار بتعديل الأجور.
 

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وأوضحت أن مكتب الهيئة المختص بقوم بتعديل تلك التغيرات التي طرأت علي بيانات العاملين بالمنشآة علي قاعدة بيانات الحاسب الآلي للهيئة لتأثير تلك التغييرات علي ربط الاشتراكات وكذلك رصيد المنشآة علي قاعدة البيانات للهيئة، حيث تقوم الهيئة بحفظ أصول المستندات والنماذج والاستمارات المشار إليها ألكترونيًا بالأرشيف الإلكتروني.

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