التضامن: البرامج الوقائية تهدف لرفع وعي كافة فئات المجتمع

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن إدارة البرامج الوقائية تهدف إلى رفع الوعي لدى كافة فئات المجتمع باختلاف أعمارهم وثقافاتهم وبيئاتهم من خلال التنسيق مع كافة الوزارات المعينة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن المبادرة تعمل على خفض معدلات التعاطي وإدمان المواد المخدرة مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة باستخدام العديد من الأنشطة والفعاليات المواجهة لتلك الفئات وذلك بهدف جذبهم وإتاحة الفرصة معهم للمعرفة والمعلومة الصحيحة عن أبعاد تلك المشكلة وتداعياتها.

وأشارت الى أن هذه الأنشطة تتمثل في:

مبادرات مجتمعية وميدانية.

معسكرات شبابية.

تدريبات لإعداد القيادات والكوادر الشبابية.

مسابقات علمية وبحثية.

توعية إلكترونية.

حملات إعلامية.

عروض مسرحية.

ندوات علمية وورش عمل.

صندوق علاج الإدمان

تتمثل رؤية الصندوق في الحد من انتشار المخدرات فى المجتمع المصري، عبر تزويد أفراده بالوعى والمعرفة والمهارات الحياتية التى تمكنهم من مواجهة مغريات ومخاطر المخدرات، بحيث تتكامل جهوده مع كافة مؤسسات المجتمع سعيًا نحو خفض الطلب على تعاطى المواد المخدرة ومنعه بشكل شامل ومتوازن ومتسق مع مجهودات خفض العرض، وبحيث تتاح الخدمات العلاجية ذات الجودة المرتفعة بشكل مجاني وعادل دون تمييز وبسرية تامة لضحايا إدمان المخدرات، وتعتمد الإجراءات الذكية الكفيلة باستمرار تعافى هؤلاء الضحايا وإعادة دمجهم مجتمعيًا فى سبيل تحقيق مواجهة فعالة ومستدامة لمشكلة تعاطي وإدمان المخدرات.