وزيرة التضامن تتوجه إلى البحرين للمشاركة فى أعمال المنتدى الدولى لريادة الأعمال

تتوجه، اليوم، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الدورة الـ43 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب إلى مملكة البحرين للمشاركة في فعاليات النسخة الخامسة من "المنتدى الدولي لريادة الأعمال والابتكار والاستثمار"، المقرر عقده خلال الفترة من 14 إلى 16 مايو على هامش أعمال القمة العربية في مملكة البحرين، وذلك تنفيذًا لقرارات مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب ذات الصلة.

كما من المقرر أن تشارك وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات النسخة الثانية من مبادرة العيش باستقلالية والمعرض العربي للأسر المنتجة، وكذلك المشاركة في الحدث الذي ينظمه قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية- إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية- بالتنسيق مع اتحاد الغرف العربية ومكتب اليونيدو الإقليمي بالبحرين تحت عنوان "التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة".

وتلقت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة، خلال افتتاح فعاليات النسخة الخامسة من "المنتدى الدولي لريادة الأعمال والابتكار والاستثمار"، فضلًا عن عقدها عددًا من اللقاءات الثنائية مع السادة الوزراء من الدول المشاركة في الفعاليات التي تشهدها الزيارة.