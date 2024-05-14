الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

أتاحت وزارة الصحة والسكان إمكانية التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 من خلال كشف القومسيون الطبي، وذلك بالدخول على موقعها الإلكتروني، والضغط على "خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة" ثم التسجيل لحجز الكشف الطبي أو الاستعلام عن نتيجة الكشف.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

يستطيع ذوي الاحتياجات الخاصة الراغبون في الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة التابع إلى وزارة الصحة بالضغط هنـــــــــــا ، ووضع الرقم القومي بالخانة المحصصة لذلك والضغط على ايقونة البحث لتظهر نتيجة الاستعلام

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين من خلال زيارة الرابط الذي خصصته وزارة الصحة لذلك ، أو يمكن الضغط هنـــــــــا .

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن العديد من مميزات كارت الخدمات ومنها:-

يحق للمستفيد الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة.

يحق للمستفيد التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية.

كما يحق له الحصول على الخدمات التدريبية والتعليمية، حيث يوفر الكارت لاشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على خدمات مناسبة لاحتياجاتهم، مثل توفير مترجمين للغة الإشارة، توفير أدوات ووسائل تعليمية مساعدة، وتوفير مرافقين ذوي خبرة في التعامل مع ذوي الإعاقة.

من هم مستحقي كارت الخدمات المتكاملة؟

ووفقا لقانون تنظيم حقوق ذوي الإعاقة في مصر، حددت وزارة التضامن الاجتماعي الحالات المستحقة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقعها الإلكتروني، وهم:-

ضمور العضلات وذوي القزامة، اضطرابات إعاقة إدراك الطفل، تيبس المفاصل في أطراف متعددة، اضطراب طيف التوحد، البتر متعدد الأطراف، الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي، الشلل الدماغي، قصار القامة «طولهم أقل من 140 سنتيمتر»، صغر أو كبر حجم الرأس، الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة، مصابو شلل الأطفال في طرف واحد والإعاقات السمعية.

