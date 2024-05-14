الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"التضامن" تبدأ صرف "تكافل وكرامة" غدا.. وتتيح الاستعلام عنه بالرقم القومي

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

تبدأ وزارة  التضامن الاجتماعي، غدا الأربعاء، صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لأكثر من 5.2 مليون أسرة، بما يشمل 23 مليون أسرة على مستوى محافظات الجمهورية، بزيادة 15% وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد الحماية الاجتماعية للاسر الاولى بالرعاية.

وقررت الوزارة تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة عمليات الصرف ورصد أى شكاوى من قبل المستفيدين، كما قررت إعداد لجنة تختص بمراجعة جميع البطاقات الموقوفة والمجمدة للعمل على إعادة استرجاعها وصرف الدعم للمتظلمين من أصحاب الحقوق منهم.

شروط الدعم

وأشارت الى أنه تم وضع عدة شروط لاستمرار الصرف منها عدم تزويج فتيات الأسر المستفيدة من الدعم أقل من 18 عاما، وضرورة زيارة الأم للوحدة الصحية المجاورة لمحل السكن لحصول الأطفال على التطعيمات الاساسية لمتابعة نمو الطفل، ايضا الاهتمام بصحتها من خلال زيارة الوحدة الصحية 4 مرات سنويًا لتلقي خدمات الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى الحضور اليومي للأطفال من 6 سنوات في المدارس بنسبة لا تقل عن 80% من إجمالي أيام الدراسة.

ويدعم البرنامج 1.2 مليون شخص من ذوي الهمم، بتكلفة سنوية تصل إلى 8 مليارات جنيه، كما يدعم 700 ألف من كبار السن بتكلفة تبلغ 3.2 مليار جنيه سنويًا، بالإضافة إلى 720 ألف امرأة معيلة بتكلفة 3.4 مليار جنيه، كما يتم تقديم خدمات الرعاية والدعم النقدي والعيني لإجمالي 245 ألفًا من الأيتام بنسبة 18.5% وبتكلفة سنوية 1.750 مليار جنيه، لافتة أنه تمت زيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي إلى 240 مليار جنيه.

وأكدت الوزارة، أنه يمكن الاستعلام عن تكافل وكرامة، من خلال الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي، ثم وضع الرقم القومي فى الايقونة المخصصة لذلك  من هنا.

https://tk.moss.gov.eg/

خلال 10 سنوات.. ارتفاع موازنة الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لأكثر من 41 مليار جنيه

التضامن الاجتماعي الدعم النقدي تكافل وكرامة عبد الفتاح السيسي الحماية الاجتماعية

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