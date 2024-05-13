خالد شباط عن "إنترفيو": مكتوب بشكل احترافي

طرحت منصة “watch it” الرقمية البرومو الأول لأحدث أعمالها الأصلية مسلسل "انترفيو" للفنانة رنا رئيس والفنان خالد شباط ومن تأليف أمينة مصطفي وإخراج أحمد خالد أمين، تمهيدًا لبدء عرض حلقاته خلال الفترة المقبلة، على المنصة الرقمية.

وحقق الفنان خالد شباط نجاحًا ملحوظًا في الموسم الرمضاني 2024 بدوره المختلف والمميز بشخصية (عمر) ضمن أحداث مسلسل عتبات البهجة، الذي لاقي تفاعلًا كبيرًا من قِبل روّاد السوشيال ميديا والجمهور.

وكان مسلسل عتبات البهجة، ثاني تجارب الفنان السوري خالد شباط، في مصر، وذلك بعد مسلسل "انترفيو"، الذي صوّره إلا أنه لم يتم عرضه حتى الآن، ويشارك فيه الفنانة رنا رئيس البطولة، مع وجود نخبة من ألمع النجوم.

وتحمس الفنان خالد شباط لفكرة مسلسل "انترفيو"، الذي سيعرض ضمن مسلسلات الأوف سيزون، ويشارك فيه البطولة الفنانة الشابة رنا رئيس.

وقال في تصريحات لـ"الدستور": “مسلسل ”إنترفيو" مكتوب بشكل سحري واحترافي وهو ما حمسني لقبول الدور، ويعتبر هو أول عمل ليّ في مصر".

وأضاف: “سيكون هناك قصة حب بيني وبين الفنانة رنا رئيس، وستكون الشخصية مختلفة عن شخصية عمر التي لعتبها ضمن أحداث مسلسل عتبات البهجة”، وهو بالفعل ما ظهر من خلال البرومو الذي عرض، حيث تجمع رنا بالفنان خالد شباط حالة رومانسية مختلفة.

موعد عرض المسلسل على "watch it"

يعرض مسلسل “إنترفيو” منذ نهاية شهر إبريل بواقع حلقتين كل يوم أربعاء في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، ويتكون مسلسل "إنترفيو" من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه بواقع حلقتين كل يوم أربعاء أسبوعيا.

قصة مسلسل "إنترفيو"

تدور أحداث مسلسل إنترفيو المنتظر عرضه في إطار درامي رومانسي حول الفتاة نادين التي تقوم بدورها رنا رئيس وتعمل محللة بيانات، حيث تذهب لإجراء مقابلة عمل في إحدى الشركات الكبرى وتنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد تلك المقابلة.