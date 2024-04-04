الحكومة تستعد للعيد.. رقابة على الأسواق فى إجازة «الفطر» وطوارئ فى الوزارات الخدمية

استعدادات مكثفة تجريها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، لتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك، من خلال رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الحكومية والجامعية لاستقبال أى حالات صحية طارئة، مع التأكيد على انتظام عمل الأطقم الطبية لضمان استمرارية تقديم الخدمات بالكفاءة نفسها فى الأيام العادية والإجازة، مع تكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.

كما تتضمن خطة الحكومة لتأمين احتفالات عيد الفطر تكثيف الانتشار الأمنى فى الميادين والشوارع الرئيسية والطرق والمحاور وفى محيط المتنزهات والحدائق العامة، إضافة إلى التأكد من توفير أعلى درجات الضيافة والجودة للسياح فى الفنادق والقرى السياحية التى تشهد إقبالًا كثيفًا من الداخل والخارج.

«الصحة»: رفع حالة الاستعداد بالمستشفيات.. وانعقاد دائم لغرفة الأزمات

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل خطة التأمين الطبى لاحتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك، التى تتضمن تقديم مختلف الخدمات للمواطنين طوال أيام العيد.

وأشار إلى رفع حالة الاستعداد بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، خلال عيد الفطر المبارك، مع التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ووجود جميع الفرق الطبية والإسعاف والتمريض طوال أيام العيد لاستقبال أى حالات طارئة.

وأكد «عبدالغفار» انعقاد الغرفة المركزية للطوارئ والأزمات بديوان عام الوزارة لمتابعة تنفيذ الخطة طوال أيام العيد، من خلال تلقى البلاغات والتعامل الفورى معها على مدار الساعة، لافتًا إلى تكثيف حملات الرقابة على محلات ومنافذ تجارة المواد الغذائية.

وأشار إلى أن الخطة تتضمن الدفع بسيارات الإسعاف على الطرق والمحاور الرئيسية وفى الأماكن العامة، وبجوار دور العبادة، إضافة إلى ١٢ لانش إسعاف نهرى، و١٢ «اسكوتر» كهربائيًا.

وأكد أنه جرى التشديد على توافر الفرق الطبية المدربة بجميع الأقسام خاصة الطوارئ والحروق، والسموم، ومخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، وفصائل ومشتقات الدم بجميع بنوك الدم.

كما اطلع على مخزون اللقاحات والأمصال بجميع المحافظات، خاصة أمصال لدغات العقرب والثعبان والكلب، إضافة إلى مصل «البتيوليزم» الخاص بحالات التسمم الغذائى.

وأفاد المتحدث الرسمى للوزارة بأنه جرى التوجيه بتكثيف المرور الدورى على المنشآت الطبية خلال فترة الاحتفال بالأعياد، ومتابعة توافر الخدمات الطبية للمرضى، وكذلك التزام الفرق الطبية بنوبتجيات وجداول العمل خلال تلك الفترة، ورفع تقارير دورية للاطلاع عليها من قيادات الوزارة ومديرى مديريات الشئون الصحية وفريق الرقابة والمتابعة المركزية بالوزارة.

وأشار إلى أنه سيجرى التنسيق بين أقسام الطوارئ بجميع المستشفيات الحكومية والخاصة ومنظومة التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة، لإحالة الحالات التى يتم استقبالها وتحتاج لاستكمال العلاج بعد مرور ٤٨ ساعة على وجودها فى أقسام الطوارئ بالمجان.

ولفت «عبدالغفار» إلى الربط والتنسيق المستمر بين هيئة الإسعاف، ومديريات الشئون الصحية والمستشفيات الجامعية، وبنوك الدم، والربط بين غرفة الأزمات المركزية وغرف العمليات الفرعية بمديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات، لسرعة الاستجابة وتقديم الدعم الفنى اللازم.

التموين: مراقبة بيع السلع بالأسعار المقررة

قررت وزارة التموين والتجارة فتح المجمعات أمام المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وكذلك بعض أفرع مخازن الجملة لتوفير احتياجات منافذ الصرف من السلع التموينية، إضافة إلى فتح منافذ التجزئة التابعة لشركتى الجملة العامة والمصرية.

وأعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن ضخ كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية كالزيت والأرز والسكر، فضلًا عن البقوليات والكعك والبسكويت والأسماك المملحة لتلبية احتياجات المواطنين خلال العيد.

وسيتابع الدكتور ‏‏ على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الموقف اليومى من ضخ السلع وكذلك توافر ‏الوقود وأسطوانات الغاز، من خلال التقارير الواردة من غرف ‏العمليات المركزية بالوزارة والمديريات.

وعقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع مسئولى المديريات التموينية على مستوى المحافظات بهدف متابعة توافر ‏السلع والوقود، والتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة، مع التشديد على ضرورة المرور على مستودعات الغاز ومتابعة عمل المخابز يوميًا وتوافر الدقيق بها.‏

الكهرباء: لا تخفيف للأحمال وخطة لضمان عدم الانقطاع

كشف مصدر بشركة الكهرباء عن أن الشركة لن تخفف الأحمال خلال إجازة عيد الفطر.

انتهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك عبر إجراء الصيانات اللازمة لجميع المهمات والمحولات والانتهاء منها على مستوى شركات التوزيع والنقل فى جميع أنحاء الجمهورية. ووفق تقرير رسمى، أصدرت الشركة القابضة للكهرباء توجيهات لجميع الشركات الفرعية، تشمل مراجعة تجهيزات جميع الفروع الفنية، واستدعاء كل الدرجات وتكثيف أعمال الوردية والتأكد من جاهزية فرق إصلاح الأعطال على مدار الثلاث «ورديات» وجميع الفرق مجهزة بوسائل النقل والمعدات والمهمات اللازمة للإصلاح.

كما جرى توفير فرق الطوارئ الخاصة بوحدات الديزل والمتواجدة على مدار ٢٤ ساعة، لسرعة التحرك بالديزل وتركيبها فى حالة أى طارئ، وجرى تجهيز أكثر من ٤٠٠ ماكينة ديزل بقدرات مختلفة على مستوى جميع أنحاء الجمهورية. وجرى تكليف مديرى العموم ومديرى الإدارات بالتواجد فى إداراتهم بالوردية المسائية للتدخل السريع فى حالات الطوارئ، لسرعة تحديد وإصلاح الأعطال والحفاظ على استمرارية التغذية. وشملت الاستعدادات وضع خطة لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائى عن المساجد الكبرى وأماكن الاحتفالات الدينية، مع وقف جميع أعمال الصيانات فى أثناء عيد الفطر المبارك، وقصر المناورات على مناورات الفصل وتوصيل أعمال الصيانات الطارئة فقط. كما تم إجراء مناورات موازنة الأحمال على جميع مغذيات شبكة الجهد المتوسط، وذلك بعمل الفتحات المثالية التى تضمن تأمين التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرارها والاستعداد لمواجهة زيادة الأحمال المحتملة فى أثناء عيد الفطر المبارك.

قطاع الأعمال: 100% إشغالًا للقرى السياحية.. وإقبال كبير على البحر الأحمر

كشفت مصادر مطلعة عن استعدادات وزارة قطاع الأعمال العام خلال عيد الفطر المبارك، وقالت إنه جرى رفع درجة التأهب داخل فنادق قطاع الأعمال العام المنتشرة فى محافظات الإسكندرية وشرم الشيخ ودهب والغردقة وبورسعيد، عبر شركات «إيجوث» و«مصر للفنادق» و«مصر للسياحة» التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وأوضحت المصادر أن الفنادق والقرى السياحية تشهد إقبالًا كثيفًا فى موسم عيد الفطر المبارك، وأن نسبة الإشغال تتراوح بين ٩٠٪ و١٠٠٪ فى بعض المناطق.

وأكدت المصادر أنه جرى تجديد بعض الغرف وتجهيز أنشطة وفعاليات احتفالية خلال موسم العيد، حيث يشهد الموسم إقبالًا من الداخل والخارج، خاصة فى المدن الساحلية والسياحية مثل شرم الشيخ والغردقة ودهب والإسكندرية.

وأوضحت المصادر أنه فيما يتعلق بتطوير شركة مصر للسياحة لأسطول النقل البرى، فقد جرى بالفعل تطوير عدد كبير من الأتوبيسات السياحية بالتعاون مع شركة النصر لتلبية الطلب المرتفع على الرحلات الداخلية.

وأكدت المصادر أن شركة مصر للصوت والضوء التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق تستعد لاستقبال حفلات عيد الفطر المبارك عبر عروض الصوت والضوء فى مناطق الأهرامات وأبوالهول والكرنك فى الأقصر ومعبد أبوسمبل وفيلة فى أسوان.

«الهجرة»: متابعة أوضاع المصريين بالخارج

ذكرت مصادر بوزارة الهجرة أن الدولة حريصة على رعاية المصريين بالخارج وتوفير كل الخدمات لهم، ودعتهم إلى الاستفادة من الخدمات التى تقدمها الوزارة خلال عيد الفطر المبارك.

وكشفت المصادر عن تفعيل غرفة عمليات مركزية لتقديم كل الخدمات للمصريين بالخارج ومتابعة أوضاعهم، لافتة إلى أنه من بين أهداف الغرفة تسهيل عودتهم لقضاء العيد مع عائلاتهم وأصدقائهم.

الرى: ضمان وصول المياه للأراضى الزراعية

أنهت أجهزة وقطاعات وزارة الموارد المائية والرى استعداداتها لموسم عيد الفطر، بتوفير الموارد المالية اللازمة.

وتضمنت استعدادات الوزارة المرور الدورى على كل منشآت الرى، للاطمئنان على سلامة وكفاءة التشغيل، بما يحقق الاستفادة القصوى ووصول المياه لكل المنتفعين، مع مواجهة التعديات على شبكة الترع والمصارف والحد من المخالفات على فرعى النيل.

كما قررت وزارة الرى تشكيل غرف عمليات مركزية وفرعية على مدار اليوم للمتابعة المستمرة على كل المستويات، للاطمئنان على ضمان وصول المياه إلى الأراضى الزراعية ومحطات مياه الشرب والحفاظ على المناسيب المطلوبة أمام مآخذ المحطات جميعها، وأيضًا التنسيق بين أجهزة الوزارة لضمان عدم حدوث أى ارتفاع فى مناسيب المياه أو ازدحامات بالمجارى المائية.

وأكد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، متابعة توفير المياه للأراضى الزراعية والأنشطة المختلفة، وأيضًا التأكد من جاهزية كل القطاعات وجسور الترع والمصارف لمواجهة أى ازدحامات أو طارئ خلال عيد الفطر المبارك.

التعليم العالى: استعدادات بالمستشفيات الجامعية والتحضير للامتحانات

من جهته أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الجامعية، على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك. وأضاف أنه جرى التوجيه بزيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات والراحات لتوفير العدد اللازم من الطواقم الطبية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم. وأشار المتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى إلى تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المختلفة، إضافة إلى الفرق الأساسية التى على رأس العمل خلال فترة العيد. وأضاف أنه من المقرر البدء فى تجهيز القاعات والمدرجات بمختلف الجامعات لعقد امتحانات نهاية العام الدراسى، والبدء فى استقبال طلاب الثانوية العامة لإجراء اختبارات القبول بالكليات للعام الدراسى الجديد.

الزراعة: ضخ اللحوم والأسماك والكعك فى 270 منفذًا بتخفيضات تصل لـ40%

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزارة ستضخ السلع الغذائية والأسماك واللحوم وكعك العيد فى منفذ وزارة الزراعة الرئيسى فى الدقى، وأكثر من ٢٧٠ منفذًا على مستوى الجمهورية، إلى جانب المنافذ المتحركة، التى تجوب المحافظات بتخفيضات تتراوح بين ١٥ و٤٠٪ عن السوق، لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية.

وأضاف «القرش»، لـ«الدستور»، أن معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع للوزارة سيوفر المخبوزات لعيد الفطر وسينتج الكعك والبسكويت، ويجرى توفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة بهدف إتاحة المنتجات أمام المواطنين، سواء أسماكًا أو لحومًا أو دواجن أو سكرًا أو أرزًا أو أسماكًا مدخنة من الرنجة والأسماك بأنواعها، والتخفيضات قد تصل إلى ٤٠٪ فى بعض المنتجات، وذلك من إنتاج القطاعات المنتجة فى الوزارة.

من جهته، قال الدكتور خالد ناجى، وكيل معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن المعهد سيطرح منتجاته من كعك العيد وسيجرى توزيعها فى منفذ وزارة الزراعة بشارع نادى الصيد بالدقى ومعرض «خير مزارعنا لأهالينا».

الغرف التجارية: طرح نوعية جديدة من أقمشة الملابس

أكد تجار الغرف التجارية التعاقد مع الموزعين على كل الكميات المطلوبة للمحلات خلال أيام عيد الفطر، حرصًا على تواجد جميع السلع أيام عيد الفطر بكميات كبيرة تجنبًا لنقص المعروض وارتفاع الأسعار.

قال حاتم نجيب، عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرف التجارية، إن التجار تعاقدوا على الكميات المطلوبة من سوق العبور وجرى توفيرها بأسعار مناسبة للجميع.

وأضاف علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه جرى تشكيل لجنة عمليات تتابع الأسواق خلال فترة العيد، مشيرًا إلى أنه جرى التنسيق مع رؤساء الغرف التجارية فى جميع المحافظات، للتأكد من توفير السلع بأسعار مخفضة.

وأكد «عز»، لـ«الدستور»، أن الغرف التجارية تعمل بالتنسيق مع وزارة التموين لتوفير السلع الغذائية بأقل الأسعار، كما حدث قبل حلول شهر رمضان وتنفيذ معارض «أهلًا رمضان» بتخفيضات وصلت إلى ٣٠٪، كما جرى تنفيذ مبادرة اتحاد الصناعات واتحاد الغرف بالتعاون مع القطاع الخاص بتخفيضات على السلع وصلت إلى ٣٠٪، ولم تشمل السلع الغذائية فحسب، بل شملت باقى السلع الأخرى كالسيارات.

وذكرت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس الجاهزة بالغرف التجارية، أن جميع المحلات التجارية عرضت ملابس العيد، وتوجد حالة من الرواج فى المبيعات خاصة بعد طرح التجار تخفيضات على الملابس لكسر الركود.

وأضافت «هيكل» أنه جرى طرح نوعية جديدة من الأقمشة فى موسم هذا العام تضمن أسعارًا أقل للملابس تناسب جميع الفئات والطبقات، لافتة إلى أن نسبة المبيعات هذا العام جيدة مقارنة بالعام الماضى.

الطيران المدنى: تجهيز بالمطارات لاستقبال السياح

توقعت مصادر بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية انتعاشة سياحية بالمنتجعات المصرية وزيادة فى الرحلات الجوية الدولية والداخلية خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت أن الشركة أنهت كل الاستعدادات الخاصة باستقبال السياح والزائرين، واتخذت الإجراءات اللازمة لضمان تمتعهم برحلات آمنة.

وأصدرت الشركة، برئاسة المهندس محمد سعيد محروس، تعليمات خاصة بضرورة تكثيف كل الجهود للعاملين بالمطارات المصرية، حيث تشهد المطارات حاليًا ارتفاعًا ملحوظًا فى معدل التشغيل خاصة مطار القاهرة.

وأضافت أنه جرى تشكيل غرفة عمليات خاصة يتابعها مديرو المبانى تعمل على مدار الساعة لمتابعة الأطقم من العاملين والتعامل مع أى طارئ، بالإضافة إلى تكثيف أعداد العاملين فى صالات السفر والوصول بالطيران الداخلى، للتعامل مع زيادة عدد الرحلات والأفواج السياحية خلال فترة العيد بالتزامن مع عودة المعتمرين المصريين عقب أدائهم مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك، لكل المطارات خاصة المطارات السياحية ومنها شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان. كذلك تتواجد فرق عمل من العلاقات العامة فى صالات السفر والوصول لمواجهة أى أزمات طارئة.

على الجانب الآخر، أصدر اللواء طيار أحمد منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، توجيهات بزيادة أعداد العاملين بالمطارات السياحية بهدف تجنب أزمات الازدحام وتقديم أفضل الخدمات للوفود السياحية.

البترول: توفير البنزين والسولار وأسطوانات الغاز بالأسواق

وضعت وزارة البترول والثروة المعدنية، خطة طوارئ لضمان استمرارية تداول وتوزيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية استعدادًا لإجازة عيد الفطر، حيث أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية التحضير الشامل فى جميع مرافق تخزين الوقود ونقله وتوزيعه، بما فى ذلك مصانع تعبئة أسطوانات الغاز ونقاط البيع للجمهور، مع ضمان استمرارية العمل بكفاءة طوال أيام العيد على مدار الساعة من خلال الورديات التى تعمل طوال اليوم.

وشكلت الوزارة لجنة خاصة من كل شركات توزيع وتسويق منتجات البترول والهيئة العامة للبترول، ستكون مسئولة عن متابعة وضمان سلاسة الإجراءات المتبعة من قِبل الشركات المختصة بتسويق وتوزيع ونقل المنتجات البترولية، هذه اللجنة ستظل فى حالة انعقاد طوال فترة عيد الفطر لمراقبة كيفية التعامل مع زيادة الطلب المتوقعة على الوقود خلال هذا الوقت من العام.

وتأكد الوزير من وجود مخزون استراتيجى من المنتجات البترولية واستمرارية توزيعها فى السوق المحلية بالوتيرة المطلوبة، متبعًا خطة توزيع محكمة تأخذ فى الاعتبار التقلبات فى معدلات الاستهلاك التى قد تنشأ خلال المناسبات الخاصة أو فى مناطق جغرافية معينة.

ويراقب «الملا» عن كثب سير العمليات داخل المصانع، مؤكدًا ضرورة الاستمرارية والكفاءة فى أداء مصانع تعبئة البوتاجاز والمستودعات، لضمان تلبية احتياجات المواطنين بشكل مستمر.

وأفاد مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية بأن الوزارة جاهزة لاستقبال العيد، مع تأكيدها على توفير جميع احتياجات الوقود من بنزين وسولار وبوتاجاز للسوق المحلية، مشيرًا إلى أن هذه الفترة تشهد عادة زيادة فى الطلب، خصوصًا فى قطاع النقل مع ازدياد حركة السفر عبر المحافظات المختلفة لقضاء العطلة.

وأشار المصدر إلى أن وزير البترول أصدر تعليمات محددة لمراقبة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز ونقاط توزيع الغاز الطبيعى بشكل دقيق، للتأكد من توافر هذه المنتجات بأمان طوال عطلة العيد.