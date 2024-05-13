الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الإسماعيلية تحتفل بمهرجان أعياد الربيع.. اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تحتفل محافظة الإسماعيلية، عصر اليوم الإثنين، بمهرجان أعياد الربيع، والمقرر انطلاقه من أمام مبنى المحافظة القديم بشارع محمد علي تحت رعاية اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، ووجهت المحافظة دعوة للمواطنين لحضور المهرجان والاستمتاع بالعروض التي ستقام في المهرجان.

كانت محافظة الإسماعيلية قد أعلنت جدول الاحتفالات بأعياد الربيع هذا العام، والذي ينطلق اليوم، ويستمر لمدة 3 أيام في المدينة وعدد من المراكز المختلفة. 

احتفالات الربيع فى الإسماعيلية

وتتضمن الاحتفالية تنظيم معرض للزهور سيقام على مدار 3 أيام، وسيتم افتتاحه في بداية الاحتفالية للاستمتاع بأحلى تشكيلات من الزهور والنباتات التي تظهر خلال فصل الربيع.

ومن أهم فقرات الاحتفال ديفلية عربات الزهور المُزينة بأشكال مختلفة من الجهات الحكومية وبالتعاون والتنسيق مع هيئة قناة السويس وجهاز التطوير والتجميل والتي تجوب شوارع محمد علي ومحور أم كلثوم، مرورا بمنطقة توقف المواطنين أمام ديوان محافظة الإسماعيلية.

وتتضمن الاحتفالات إقامة مهرجان أميرات الفراولة من براعم بنات الإسماعيلية الصغار على متن طفطف الإسماعيلية الشهير، وهي عادة سنوية حيث يتم اختيار أميرة الفراولة من البنات المشاركات في المهرجان.

فقرات فنية وترفيهية 

وتنظم محافظة الإسماعيلية فقرات فنية وترفيهية مختلفة مصحوبة بفقرات العرائس الكارتونية؛ لرسم البهجة على الأطفال الصغار المشاركين في الاحتفالات والعديد من فقرات فرق الفنون الشعبية والتراثية.

وسيتم الاستعانة ببعض الشباب المتطوعين لاستقبال زائري المحافظة بالورود والزهور بالمداخل الرئيسية للمحافظة خلال فترة احتفالات أعياد الربيع.

وتشمل احتفالات الإسماعيلية بأعياد الربيع  هذا العام والتي تنظمها إدارة السياحة بالمحافظة، فقرات فنية وسمسمية وتنورة والاحتفال بأميرات الفراولة ومعرضا للزهور وكرنفال عرض للسيارات المزينة بالزهور بمشاركة جهات حكومية وخاصة تنطلق في تمام الساعة الخامسة عصرًا أمام مبنى المحافظة القديمة بشارع محمد على.

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