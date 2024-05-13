وكيل "صحة الإسماعيلية": نعمل لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمترددين على مستشفى الحميات

تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، مستشفى حميات الإسماعيلية، للوقوف على انتظام سير العمل والتأكد من الالتزام بمواعيد العمل الرسمية تواجد الفريق الطبى حسب جدول النوباتجيات بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، والتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة في صيدليات ومخازن المستشفى، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

تأتى الزيارة بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتكليفات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بتكثيف المرور والمتابعة الدورية للمستشفيات والمنشآت الصحية داخل المحافظة للتأكد من جاهزيتها وتوفر كافة الخدمات بها وتواجد الأطقم الطبية وتوافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية.

تفاصيل الزيارة

استهلت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، جولتها داخل مستشفى حميات الإسماعيلية بتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، للتأكد من جاهزيتها لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمترددين على المستشفى، كما وجهت بتسريع معدل الإنجاز بالعيادات الخارجية واستكمال التجهيزات اللازمة لبدء تفعيل العمل بها فى أسرع وقت ممكن.

الاستماع إلى المرضى والتأكد من رضاهم عن مستوى الخدمات الطبية

وحَرصت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، على تَفقُد قسم الاستقبال،غُرف المرضى بالعناية المركزة، الداخلى وقسم الغسيل الكُلوى واستمعت الى المرضى ومرافقيهم للاطمئنان على وضعهم الصحى، والتأكد من رضاهم عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، كما تفقدت غرف مصابى غزة مشددة على تقديم كافة سُبل الرعاية اللازمة للمرضى.

وتابعت وكيل وزارة الصحة سير العمل بصيدلية المستشفى وتوافر جميع الادوية والمستلزمات الطبية وانتظام العمل بمنظومة الشراء الموحد.

رافقها خلال الزيارة دكتورة رضوى جنيد مدير إدارة الطب العلاجى، وعادل عمار مدير مركز المعلومات ودكتور كيرلس رزق مدير إدارة العلاقات العامة.