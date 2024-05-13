محافظ المنوفية يوجه بسرعة إنهاء مشروع صرف صحى "كفرعسكر"

التقى اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، بمكتبه اليوم الإثنين، عددًا من المواطنين والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، وذلك ضمن سلسلة لقاءاته اليومية لاتخاذ إجراءات عاجلة وفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة، حيث استمع المحافظ إلى طلب عدد من أهالي قرية كفرعسكر التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا يلتمسون سرعة إنهاء مشروع الصرف الصحي بالقرية.

وعلى الفور وجه المحافظ رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي باتخاذ اللازم نحو مطلبهم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وقد أفاد رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بأنه جار العمل على قدم وساق وسيتم نهو المشروع وبدء التشغيل التجريبي في موعد أقصاه 30 يونيو القادم.

ووجه المحافظ مدير مديرية التموين باتخاذ اللازم تجاه شكوى مواطن بناحية طه شبرا مركز قويسنا يمتلك مخبزا بلديا ويتضرر من خفض الحصة التموينية لمخبزه ما يلحق الضرر به، مشيرًا إلى أنه لا مانع من الحصول على حصته كاملة والعرض عليه في حال وجود أى عقبات، كما كلف المحافظ مدير إدارة المرور باتخاذ اللازم تجاه شكوى مواطن بناحية منوف والعرض عليه.

وخلال اللقاء، أمر محافظ المنوفية بصرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية لعدد من الحالات الإنسانية ذات الظروف الاجتماعية والصحية الصعبة مراعاة لظروفهم ولمساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وقد أكد محافظ المنوفية على أن بابه مفتوح أمام جميع المواطنين للاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم وذلك فى إطار اللوائح والقوانين

يتم ذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتواصل المباشر مع جموع المواطنين وفتح قنوات اتصال للإستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم والعمل على حلها لتقديم أفضل الخدمات لهم بشتى القطاعات، وذلك تماشيًا مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.