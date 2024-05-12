سيدة تقتحم مدرسة وتكسر "سن" طالب بالمنوفية.. ما السبب؟

كشف مصدر بتعليم المنوفية عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ولية الأمر التي اقتحمت مدرسة الباجور الإعدادية المهنية وتعدت على طالب وتسببت في إصابته وكسر سنه في فمه، بعد التحفظ عليها وإحالتها لجهات التحقيق.

وأوضح المصدر أنه جرى عرض السيدة على جهات التحقيق، مساء أمس السبت، والتي قررت حبسها على ذمة التحقيقات التي تجريها، على خلفية دخولها مدرسة الباجور الإعدادية المهنية والتعدي على طالب.

وبررت السيدة فعلتها التي قامت بها بأن الطالب تعدى على ابنها في الامتحان السابق، وتمكن العاملون في المدرسة من التحفظ على السيدة وإبلاغ مركز الشرطة، وحضرت قوة أمنية لاصطحابها إلى المركز ونقل الطالب للمستشفى.

وأشار المصدر إلى أنه جرى نقل الطالب إلى مستشفى الباجور التخصصي ومنه إلى مستشفى جامعة المنوفية، لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة حيال حالته، وجرى توقيع الكشف الطبي، وإجراء خياطة في منطقة الفم، بوجود عدد من مسئولي التربية والتعليم.