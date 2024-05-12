محافظ المنوفية: استلام المحطة الوسيطة الثابتة الجديدة بمدينة تلا

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، استلام المحطة الوسيطة الثابتة الجديدة بمدينة تلا، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 35 مليون جنيه، تمهيدًا لبدء التشغيل التجريبي للمحطة وتطوير منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة.

يأتي هذا خلال لقائه اليوم، وفد وزارتيِّ البيئة والتنمية المحلية بمكتبه بالديوان العام، وتناول اللقاء آليات تشغيل المحطة الوسيطة الثابتة بتلا المُقامة على مساحة 8150م2 تقريبًا، بطاقة استيعابية 550 طنًا/ يوم، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 35 مليون جنيه.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أنه تم الاستفادة من المساحة المتواجدة أمام المحطة الوسيطة لتوسعتها وزيادة السعة التصميمية لها لتصبح 550 طنًا/ يوم بدلًا من 230 طنًا/ يوم، وذلك من أجل استيعاب تراكمات القمامة المتزايدة نظرًا للزيادة السكانية والجمع اليومي.

وثمَّن المحافظ جهود وزير التنمية المحلية في دعم منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة للارتقاء بالمظهر الحضارى وتحسين البيئة لإحداث نقلة نوعية بمستوى خدمات النظافة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف المحافظ، أنه في إطار التعاون والتنسيق التام والمثمر مع وزارة التنمية المحلية، تم دعم المحطة الوسيطة الثابتة بتلا بمعدات ثقيلة خلال شهر مارس الماضي بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 15 مليون جنيه، تضمنت (4) رأس جرار ماركة رينو طراز (C440T)، ونصف مقطورة قلاب خلفي سعة 40 م3، و(1) لودر كاتربيلر طراز 910K انجليزي الصنع سعة القادوس 1.3م3، و1 (مغسلة + كمبرسور)، و1 ميزان (100) طن، وأوضح المحافظ أنه تم تشكيل هيكل اداري للمحطة وتدريبه وصقل مهارته،بالإضافة إلي تدريب السائقين علي المعدات الجديدة وكيفية إجراء الصيانة الوقائية وتعليمات الإستخدام والتشغيل بما يضمن إستدامة التشغيل الجيد والحفاظ علي المعدات.

وصممت المحطة الوسيطة الثابتة بتلا بنظام بناكر لاستقبال المخلفات بعدد 3 باكية محاطة بحوائط خرسانية مسلحة وتضم المحطة غرفة أمن ومبني الخدمات، ومجهزة بميزان أرضي بسكول حمولة 50 طنًا مرتبط بنظام مركزي للتسجيل وحفظ البيانات، كما تم تأمين المحطة بمنظومة للحريق تشمل غرفة خزانات الحريق، غرفة طلمبات، وشبكة إطفاء الحريق متصلة بالشبكة العمومة، ويوجد بالمحطة نظام للصرف الصحي للسوائل، وعدد 2 ورشة اصلاح للقيام بإجراءات الصيانة والفحص الدوري للمعدات المستخدمة بالموقع، بالإضافة الي أن المحطة مزودة بنظام كاميرات مراقبة لمراقبه المحطة بالكامل.