محافظ المنوفية يتابع سير العمل بملفات التصالح فى المراكز التكنولوجية

تفقد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، صباح اليوم، المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، لمتابعة سير العمل بتلقي طلبات التصالح والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة استقبال الطلبات وإنجازها وفقًا لقانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023، رافقه الأستاذ سامي سرور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.

وخلال تفقده، أكد محافظ المنوفية على تقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتيسير عمل اللجان وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، موجهًا رئيس المدينة بتخصيص شباك لكل وحدة محلية بالمركز التكنولوجي لاستقبال طلبات التصالح لسرعة إنهاء الأعمال وإنجاز المهام والتيسير على المواطنين بما يحقق الصالح العام، كما قرر صرف مكافأة مالية للعاملين بكل المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة لدعمهم على بذل المزيد من الجهد لإنجاز الملف كونه أحد الملفات المهمة التي تقع على رأس أولويات الدولة.

جولة تفقدية لمحافظ المنوفية

كما تفقد محافظ المنوفية أعمال قطع الفرمة بشارع ضيف بمدينة قويسنا بطول 800 م تمهيدًا لتنفيذ أعمال الرصف المتكاملة بالخطة الإضافية لمدينة قويسنا، كما تابع أعمال رفع مطابق الصرف الصحي بشارع عزيز فهمى بطول 800م تمهيدًا لأعمال الرصف المتكاملة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 /2024 لمدينة قويسنا، بحضور المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق.

ووجَّه المحافظ بضرورة الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية لأعمال الرصف ورفع معدلات الأداء لنهو كل الأعمال وفق التوقيتات الزمنية المقررة.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه جار رصف عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية، ومنها رصف شارع الباز بقويسنا بطول 800 م، وشارع النهضة بطول 500م وشارع مصطفى فهمى بطول 700م، وشارع غراب بطول 800م وشارع صبري بطول 760م وشارع يوسف الغربي بطول 400 م وشارع عزيز فهمى بطول 800م وتوسعة ورصف الطريق الرئيسي للمنطقة الصناعية بقويسنا، وذلك في إطار خطة المحافظة بتطوير ورفع كفاءة الطرق لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، والتي ستسهم بدورها في تنشيط حركة التجارة داخل المحافظة كون قطاع الطرق أحد محاور التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.