الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يتفقد 38 مشروعًا بمعرض المشروعات الهندسية

هندسة منوف
هندسة منوف

تفقد الدكتور أحمد القاصدـ رئيس جامعة المنوفية، معرض المشروعات الهندسية الذي تنظمه كلية الهندسة الإلكترونية تحت إشراف الدكتور أيمن عميرة، عميد الكلية، والدكتور جمال محروس، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بمشاركة طلاب الفرقة النهائية وطلاب من مختلف المستويات الدراسية، وطلاب من تكنولوجيا المعلومات الصحية التطبيقية، وطلاب صغار السن من بعض الأكاديميات التعليمية مثل أكاديمية discovery، electronic valley وبعض الشركات الراعية للمعرض.

وأكد رئيس الجامعة، أن معرض المشروعات الهندسية يتم تنظيمه سنويًا لعرض مشروعات الطلاب من كلية الهندسة الإلكترونية التي تعتبر الوحيدة في الجامعات والمعاهد المصرية والعربية والإفريقية التي تهتم بتخصص واحد في علوم الهندسة وهو علم الإلكترونيات.

كما تضم الكلية أقسام تخدم مجال هندسة الاتصالات والتحكم والإلكترونيات الصناعية وهندسة وعلوم الحاسب، والتى تستهدف تخريج مهندسين منافسين فى هذه المجالات، كما تقدم الكلية برامج أكاديمية مميزة لدعم الخريجين بالمعارف الأساسية والمهارات التي تتوافق مع المعايير القومية والعالمية، ومدربين على إدارة المشروعات الهندسية في المجالات الإلكترونية المختلفة مع ربط الأفكار التي يقدمها الطلاب باحتياجات المجتمع ومشاكل البيئة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن مجالات التخصص في كلية الهندسة الإلكترونية تتماشى مع توجهات الدولة المصرية واستراتيجية الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتوجه نحو التحول الرقمي والجامعات التكنولوجية واستحداث برامج وتخصصات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ والجمهورية الجديدة، وأهمية تعليم البرمجة وعلوم البيانات لأهميتها على مستوى العالم.

ضم المعرض 38 مشروعًا من مختلف الأقسام بالكلية وحرص رئيس الجامعة على تفقد جميع المشروعات والاستماع إلى العرض التقديمي وفكرة كل مشروع، حيث قدَّم الطلاب أفكارهم المبتكرة وشرح تفصيلي لما يقدمه المشروع.

وأشاد رئيس الجامعة، بالعديد من المشروعات التي قدّمها الطلاب والتي تسهم في حل مشاكل تواجه المجتمع وتخدم مختلف المجالات الصناعية والتجارية والزراعية وتدعم التحول الأخضر والحفاظ على البيئة، وأبدى رئيس الجامعة إعجابه بأفكار الطلاب والتفكير خارج الصندوق التقليدى والتطلع لمستقبل تكنولوجي متطور وتطبيق التحول الرقمي والتوجه نحو تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتصميم روبوتات قادرة على تنفيذ العديد من المهام، حيث قدَّم الطلاب أفكار مبتكرة منها: النظارة الذكية لفاقدى البصر، وجهاز إنعاش القلب الرئوى، وجهاز الصدمات الكهربائية، وجهاز الاكتشاف المبكر لسرطان الجلد، والقمر الصناعي الذي قدَّمه طلاب فريق sky net الفريق الوحيد إلى حظى يدعم وكالة الفضاء المصرية، والغواصة الاستكشافية، والخلايا الشمسية لتوفير الطاقة الشمسية، وجهاز الحصاد الذكي لتوفير المال والعمالة، وجهاز طبي لاختبار الاتزان عند الإنسان، وجهاز لمقاومة الحرائق، وروبوت جراحي، وقفاز ذكي، بالإضافة إلى تصميم برامج لخدمة البنية التحتية للشركات وعمل محاكاة لبعض الأمثلة.

محافظة المنوفية هندسة روبوتات جامعة المنوفية النظاره الذكيه جهاز إنعاش القلب

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