محافظ المنوفية يتفقد مستشفى قويسنا المركزي ويحيل 52 من المتغيبين للتحقيق

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، جولة صباحية موسعة بمركز ومدينة قويسنا لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين، رافقه خلالها الدكتورة رشا خضر، وكيل وزارة الصحة، وسامي سرور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، والدكتور محمد سلامة، مدير المستشفيات بالمديرية، والدكتورة نهاد فريد، مديرة مستشفي قويسنا.

واستهل المحافظ جولته بتفقد مستشفى قويسنا المركزي وذلك في إطار المتابعة المستمرة لانتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وتفقد المحافظ أقسام الاستقبال والطوارئ وأجرى حوارًا مع المرضى للتأكد منهم على مستوى الخدمات المقدمة وتوافر الاحتياجات الطبية اللازمة لضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة لهم وتهيئة الأجواء المناسبة لتلقى العلاج اللازم منذ دخولهم المستشفى وحتى تماثلهم للشفاء.

كما تابع محافظ المنوفية، سير العمل بقسم الأشعة وجهاز الأشعة المقطعية واستفسر عن نسب تردد الحالات خلال اليوم،وكذا غرفة الإنعاش القلبي واطمئن على الحالات المرضية ومدي توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية لضمان تقديم خدمات طبية أفضل.

إحالة 52 من المتغيبين إلى التحقيق

فيما تفقد محافظ المنوفية، قسم حضَّانات الأطفال والذي يضم 22 جهاز حضَّانة، وخلال تفقده قام المحافظ بتوزيع بونات مواد غذائية مجانية على عمَّال النظافة بالمستشفى دعمًا لهم، وأحال 52 من المتغيبين إلى التحقيق لتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي وتغيبهم عن العمل بدون إذن رسمى، مؤكدًا أنه لا يدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم للقطاع الطبى بكل عناصره المتكاملة لتحسين جودة الخدمات الطبية بالمنظومة الصحية.

كما تضمنت الجولة تفقد محافظ المنوفية مستجدات الأعمال الإنشائية بمجمع المواقف الجديد بطريق جيهان بمدينة قويسنا على مساحة 2 فدان، حيث اطلع المحافظ على الرسومات الهندسية للموقف، والذي سيضم العديد من الخدمات المتكاملة ومحطة تموين سيارات ونقطة شرطة وإطفاء، وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا أنه تم الانتهاء من صب الخرسانة العادية وجارٍ تركيب المظلات الحديدية لمجمع المواقف.

وشدد محافظ المنوفية، على تذليل العقبات وتسريع وتيرة العمل ورفع معدلات الأداء وفقًا للجداول الزمنية المقررة، وذلك ضمن خطة المحافظة البناءة لإنشاء مواقف حضارية ومتكاملة لخدمة أبناء المحافظة لتحقيق السيولة المرورية للمركبات داخل المدينة.