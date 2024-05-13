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الدين لله

"العشيرة المحمدية": تطوير مقامات آل البيت في مصر "خطوة محمودة"

الرئيس السيسي يفتتح
الرئيس السيسي يفتتح مسجد السيدة زينب

توجه الشيخ زكي الدين جمال، شيخ العشيرة المحمدية الصوفية، أحد أكبر الطرق الصوفية، بالشكر إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقيامه بافتتاح مسجد ومقام السيدة زينب بعد تجديده، وأكد الشيخ زكي أن هذه الخطوة محمودة، ودليل بصيرة واعتدال  الرئيس وصفاء قلبه، والجزء الروحاني العميق والملموس في شخصية الرئيس، ويشعر به كل صوفي نقي.


وأضاف "شيخ العشيرة"، أن كل يوم يمر يتأكد لدينا أن الله عز وجل، يبارك خطوات الرئيس وسعيه، ويحفظ مصر من أزمات وشدائد، بفضل حكمة الرئيس وقربه من الله، وأما عن تجديد مراقد أهل البيت، فالرئيس على يقين أن مصر محفوظة بفضل وجود أهل بيت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، على أرضها، وعلى يقين بالحالة الروحانية العالية، التي يشعر بها المصريون، أثناء تواجدهم في مراقد أهل البيت.

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وأوضح "زكي الدين"، أن الرئيس السيسي عاش هذه التجربة الروحانية، فهو صاحب روحانيات، اكتسبها من حالة صوفية، صقلتها أجواء حى الجمالية، الذى تربى فيه، وهى الحالة التى جعلته قادرًا على الفرز، بين من يحملون الدين على أعناقهم بشكل حقيقى، ومن يستخدمونه لتحقيق أهدافهم.

 


وأضاف الشيخ زكي: كنت أتابع ما يحدث للرئيس عبد الفتاح السيسى وفى ذهنى، ما قاله جدي الشيخ الأمام، الرائد محمد زكي إبراهيم، عمن يحكم مصر وقت الشدائد، قال: «حاكم مصر وقت الشدة يأتى قدريًا.. إذ يجد الحاكم نفسه مدفوعًا إلى الحكم دون اختياره.. يأتى للإنقاذ ولديه شجاعة وإقدام، لا يطلب الحكم لنفسه، ولكن يطلبه الناس له».

 

وتابع الشيخ زكي شارحًا: المسلم الحقيقي صاحب الروحانيات، يعلم قيمة أهل البيت، أو كما قال الإمام الشافعي: يا آلَ بيتِ رسولِ اللهِ حُبُّكمُ فرضٌ مِن اللهِ فى القرآنِ أنزلَهُ، يَكفيكمُ مِن عظيمِ الفخرِ أنّكمُ مَنْ لم يُصلِّ عليكمْ لا صلاةَ لَهُ"، وتابع الشيخ زكي: فتجديد مراقد أهل البيت، يعد تقربا لله ورسوله، وهذا بالأدلة الشرعية، والأمر بمودة أهل البيت، ومنزلتهم ودرجتهم العالية.

العشيرة المحمدية تطوير مقامات آل البيت دليل إعتدال

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