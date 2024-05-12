الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

"صوفية السنغال": تطوير مصر أضرحة آل البيت سيجعلها وجهة للسياحة الدينية والروحية

الرئيس السيسي يفتتح
الرئيس السيسي يفتتح مسجد السيدة زينب

تقدمت الطرق الصوفية  بدولة السنغال بعظيم الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقيادات الدولة المصرية، بعد افتتاح مسجد وضريح السيدة زينب، اليوم الأحد، حيث تتواجد أكبر طرق صوفية في العالم بدولة السنغال، مثل الطريقة المريدية والتجانية والقادرية.

وقال الدكتور عبدالكريم القادري، عضو اللجنة الإعلامية بالطريقة القادرية السنغالية، إن صوفية السنغال تبعث برسالة شكر ومحبة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يقوم بدور هام ومحوري لجعل مصر محطة رئيسية من محطات السياحة الدينية العالمية، حيث إن الاهتمام بأضرحة ومقامات آل البيت يجعل من مصر مقصدا رئيسيا لصوفية العالم، حيث من المعروف للجميع أن أهل التصوف هم أكثر الناس محبة للآولياء والصالحين وآل البيت، ولذلك هم يطوفون العالم كله لزيارة المقدسات الدينية والإسلامية.

وتابع "القادري"، في تصريحات له اليوم: إن الطريقة المريدية نظمت بالأمس أول ملتقى دولي لها في مصر، وهذا يؤكد أن مصر ليست بعيدة عن أهل التصوف بالسنغال، ما يعني أن الزيارة إليها ستزيد خلال الفترة المقبلة وستصبح الأعداد أكثر بكثير؛ نظرا لما حدث من تطوير وتجديد لمراقد آل البيت والصالحين، ونود القول إن اهتمام الدولة المصرية بتراث آل البيت سيجعلها محط أنظار أهل المدد في جميع أنحاء العالم.

بعد مشاركة زعيمهم في افتتاح مسجد السيدة زينب.. مَن هم البهرة ولماذا يهتمون بترميم مساجد آل البيت؟

كما توجه "القادري" بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقيادات الدولة المصرية، لإعطاء إشارة البدء لتطوير أضرحة ومزارات آل البيت في مصر.

الجدير بالذكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح، اليوم الأحد، مسجد ومقام السيدة زينب رضي الله عنها، بعد تطويره وتجديدة بشكل غير مسبوق، حيث شهد المسجد أعمال توسعة وتصميمات على الطريقة الحديثة.

صوفية السنغال تجديد مقامات آل البيت مقصد السياحة الدينية

الأكثر قراءة

مصر تعلن اعتزامها التدخل دعمًا لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

ما أسوأ سيناريو قد يعيشه الزمالك فى المغرب؟

قرار قضائي بشأن زوج الإعلامية أميرة أبو شنب بتهمة عقر كلبه مدير بنك

بعد مشاركة زعيمهم في افتتاح مسجد السيدة زينب.. مَن هم البهرة ولماذا يهتمون بترميم مساجد آل البيت؟

سعر تذكرة طيران الحج 2024.. أسعار الحج السياحي 2024/1445

بعد وفاته في حادث بالقليوبية.. أسرار نجاح أصغر مستثمر ومربي نعام في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

لواء.حمدى البطران

أعراض مؤقتة

علي سعدة

رفقا بالكبار

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صور

مسجد السيدة زينب بعد الافتتاح الرسمى

صناعة الفخار

مباراة الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل

محطة تل أبيب

المزيد

هل عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل لتجنب عملية كبيرة فى رفح؟

الخلافات تشعل الحكومة الإسرائيلية.. خناقة بين نتنياهو وجالانت واستقالة فى مجلس الأمن القومى

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب