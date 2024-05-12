"صوفية السنغال": تطوير مصر أضرحة آل البيت سيجعلها وجهة للسياحة الدينية والروحية

تقدمت الطرق الصوفية بدولة السنغال بعظيم الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقيادات الدولة المصرية، بعد افتتاح مسجد وضريح السيدة زينب، اليوم الأحد، حيث تتواجد أكبر طرق صوفية في العالم بدولة السنغال، مثل الطريقة المريدية والتجانية والقادرية.

وقال الدكتور عبدالكريم القادري، عضو اللجنة الإعلامية بالطريقة القادرية السنغالية، إن صوفية السنغال تبعث برسالة شكر ومحبة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يقوم بدور هام ومحوري لجعل مصر محطة رئيسية من محطات السياحة الدينية العالمية، حيث إن الاهتمام بأضرحة ومقامات آل البيت يجعل من مصر مقصدا رئيسيا لصوفية العالم، حيث من المعروف للجميع أن أهل التصوف هم أكثر الناس محبة للآولياء والصالحين وآل البيت، ولذلك هم يطوفون العالم كله لزيارة المقدسات الدينية والإسلامية.

وتابع "القادري"، في تصريحات له اليوم: إن الطريقة المريدية نظمت بالأمس أول ملتقى دولي لها في مصر، وهذا يؤكد أن مصر ليست بعيدة عن أهل التصوف بالسنغال، ما يعني أن الزيارة إليها ستزيد خلال الفترة المقبلة وستصبح الأعداد أكثر بكثير؛ نظرا لما حدث من تطوير وتجديد لمراقد آل البيت والصالحين، ونود القول إن اهتمام الدولة المصرية بتراث آل البيت سيجعلها محط أنظار أهل المدد في جميع أنحاء العالم.

كما توجه "القادري" بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقيادات الدولة المصرية، لإعطاء إشارة البدء لتطوير أضرحة ومزارات آل البيت في مصر.

الجدير بالذكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح، اليوم الأحد، مسجد ومقام السيدة زينب رضي الله عنها، بعد تطويره وتجديدة بشكل غير مسبوق، حيث شهد المسجد أعمال توسعة وتصميمات على الطريقة الحديثة.