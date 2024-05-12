الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى مار إيفانيوس أسقف قبرس والمعترف

الكنيسة المارونية
الكنيسة المارونية

تحتفل الكنيسة المارونية بذكرى مار إيفانيوس أسقف قبرس والمعترف، الذي وُلِدَ في فلسطين بين سنة 310 وسنة 320. ترهَّب أولاً في فلسطين ثمَّ في صحراء مصر. عاد الى بَلدِه وأسَّسَ ديراً قربَ بلدتِه. جاء الى مصر وانتخِبَ مطراناً على الجزيرة. وظلَّ اسقفاً مدة 36 سنة. كان يَعرِف الآرامية – السريانية لُغَتُه، والعبرانية واليونانية والقبطية واللاتينية.

من مؤلفاته "علبة العقاقير" ضد الهراطقة، وشرح للكتاب المقدس ورسالة الى العرب عن بتولية العذراء حول سنة 370 وغيرها من المواعظ والرسائل. عُرِفَ بصداقته للقديس أثناسيوس وبتنقلاته الكثيرة وتأسيسه الأديار ومحاربة الهراطقة. إمتاز بتقشفه الرهباني ودفاعه المُستميت عن تحديدات المجمع النيقاوي. رقد بالرب سنة 403. 

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: الحبّ يبدأ في المنزل. يبدأ أوّلاً في أحضان العائلة ثمّ ينتقل إلى المدينة. يسهل علينا الادّعاء بأنّنا نحبّ الأشخاص البعيدين عنّا، لكنّنا نجد صعوبة أكبر في محبّة الذين يعيشون معنا أو على مسافة قريبة منّا. أنا لا أثق عادةً بالمشاريع العامّة الكبرى لأنّ المهمّ هو الفرد نفسه. كي نتمكّن من محبّة شخص معيّن، يجب أن نتقرّب منه. كلّ إنسان يحتاج إلى الحبّ. كلّ واحد منّا يحتاج إلى التماس أهميّته بالنسبة إلى الآخرين، وقيمته التي لا تُقَدّر بثمن في نظر الله.

قال الرّب يسوع المسيح: "كما أَحبَبتُكم أَحِبُّوا أَنتُم أَيضاً بَعَضُكم بَعْضاً". وقال أيضًا: "كُلَّما صَنعتُم شَيئاً مِن ذلك لِواحِدٍ مِن إِخوتي هؤُلاءِ الصِّغار، فلي قد صَنَعتُموه" فنحن نحبّه هو، من خلال كلّ فقير. وكلّ إنسان يعيش على هذه الأرض هو فقير في مجال معيّن. كما قال أيضًا: "لأَنِّي جُعتُ فأَطعَمتُموني، وعَطِشتُ فسَقَيتُموني، وكُنتُ غَريباً فآويتُموني" أنا أذكّر إخوتي وأخواتي باستمرار بأنّ النهار يُقسم إلى أربع وعشرين ساعة نمضيها مع الرّب يسوع.

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