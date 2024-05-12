الأحد 12 مايو 2024
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الكرازة

رئيسة اليونان تجتمع مع بطريرك الروم الأرثوذكس بالإسكندرية

رئيسة اليونان تجتمع
رئيسة اليونان تجتمع مع بطريرك الروم الأرثوذكس بالإسكندرية

إلتقت رئيسة جمهورية اليونان كاترينا ساكيلاروبولو بالبابا ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، في المقر البطريركي بالإسكندرية، وذلك في إطار زيارتها للإسكندرية.

وأشادت ساكيلاروبولو بالتزام البابا البطريرك بدوره القيادي الروحي في القارة الأفريقية على الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها.

وسلطت الضوء على دوره كممثل متميز للتقليد الأرثوذكسي اليوناني، كما أكد أن الدولة اليونانية تقدر المساهمة الحاسمة للبطريركية في الحفاظ على التواصل الجيد وتعزيز العلاقات القوية مع مصر.

وتقديرًا لزيارتها وتقديرًا لالتزامها بتعزيز العلاقات الثنائية بين البطريركية وجمهورية اليونان قلّد بابا وبطريرك الإسكندرية رئيسة الجمهوريةأرفع وسام العرش الإسكندري، وهو الصليب الأكبر للقديس مرقس بنجمة.

بعد ذلك، قامت الرئيسة ساكيلاروبولو بجولة إرشادية في منطقة العرض ومكتبة البطريركية.

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