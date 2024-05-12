الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الأنبا أرساني أسقف إيبارشية هولندا يشتري كنيسة جديدة بهولندا

الأنبا أرساني
الأنبا أرساني

وقع نيافة الأنبا أرساني أسقف إيبارشية هولندا عقد شراء كنيسة جديدة في مدينة Beverwijk، حيث انه في السنوات الأخيرة ظهرت الحاجة إلي تأسيس كنائس جديدة لخدمة الاقباط الساكنين في محافظتي  Noord-Holland، Flevoland 

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حيث أن كنيسة السيدة العذراء بإمستردام هي الكنيسة الوحيدة في هاتين المحافظتين، وقد أصبحت الكنيسة مكتظة بأعداد كبيرة من المصلين، وفي عام ٢٠١٨ تأسست كنيسة سانت فيرينا في مدينة Bussum التي تحملت جزء من خدمة كنيسة السيدة العذراء إمستردام ولكن بقي الزحام مستمرًا، وبدأ البحث عن مكان جديد، فاستأجرت الإيبارشية.

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هذه الكنيسة لصلاة القداس الالهي، وهي كنيسة كبيرة بنيت في الستينيات من القرن الماضي، وتبلغ مساحة الأرض الكلية ٢٢٧٠ متر مربع عليها مبان مساحتها ١٤٠.٠ متر مربع وباقي الأرض عبارة عن ١ثحديقة واسعة وأماكن ركن السيارات، والمبنى عبارة عن مبنى الكنيسة ومكتب وخمسة قاعات وسكن، وهي كائنة في موقع متميز على شارع رئيسي، بالقرب من محطة القطار والأتوبيس، وحالة المبني جيدة.

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واحتفلت إيبارشية بني مزار والبهنسا يوم الأحد الماضي بعيد القيامة المجيد، وتصدرت صلوات قداس العيد وتهنئة قيادات محافظة المنيا مظاهر الاحتفال.

وبدأت صلوات قداس العيد مساء يوم السبت الماضي وانتهت بعد منتصف الليل، وصلى نيافة الأنبا أنيانوس أسقف الإيبارشية القداس بكاتدرائية مارمرقس الرسول ببني مزار (مقر المطرانية) وشاركه الآباء الكهنة وخورس الشمامسة وأعداد كبيرة من الشعب.

بينما قدمت قيادات المحافظة التهنئة بالعيد صباح يوم الأحد الماضي بمقر المطرانية، وكان على رأس المهنئين الاستاذ هشام فايز رئيس مجلس مدينة بني مزار نيابة عن محافظ المنيا اللواء اشرف عبد المالك حكمدار المنطقة الشمالية نيابة عن السيد مدير الامن والقيادات التنفيذية والمحلية ونواب البرلمان.


شارك في استقبال المهنئين إلى جانب نيافة الأنبا أنيانوس الآباء كهنة الإيبارشية والأراخنة.

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