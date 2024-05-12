الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القدّيس بنكراسيوس

الكنيسة اللاتينية
الكنيسة اللاتينية

تحتفل الكنيسة اللاتينية بذكرى القدّيس بنكراسيوس، الشهيد، والذي استشهد في روما على الأرجح في اضطهاد ديوقلسيانس، ولعله استشهد في السنة نفسها وفي اليوم نفسه مع ناريوس وأكيليوس. ويقول التقليد إنه استشهد وعمره 14 سنة. شيد البابا "سِماك" كنيسة على قبره.

وذلك بالإضافة إلى تذكار القدّيسَين ناريوس وأكيلّيوس، الشهيدَين، اللذان كانا جنديان في الجيش الروماني في زمن الإمبراطور ديوقلسيانس. تركا الجندية واعتنقا الإيمان المسيحي، فحكم عليهما بالموت بقطع الرأس، في روما عام 304.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: اسمعوا جيّدًا، أيّها اليهود والوثنيين...؛ اسمعي يا جميع ممالك الأرض! لا أمنع تسلّطكم على هذا العالم، "لَيسَت مَملَكَتي مِن هذا العالَم". فلا تستسلموا للخوف الأخرق الذي تملّك هيرودس عندما أعلنوا له عن ولادتي... كلاّ، قال المخلّص: "لَيسَت مَملَكَتي مِن هذا العالَم". تعالوا جميعًا إلى مملكة ليست من هذا العالم؛ تعالوا بالإيمان؛ فلا يجعلكم الخوف قساة القلوب. صحيح أنّ ابن الله قال، بكلام نبويّ، متحدّثًا عن الآب: لقد مسحني الآب مَلِكًا "عَلى جَبَلي المُقَدَّسِ صِهْيون". لكنّ صهيون وهذا الجبل ليسا من هذا العالم.

ما هي مملكته إذًا؟ إنّها الناس الذين يؤمنون به والذين قال عنهم: "لَيسوا مَنَ العالَم كَمَا أَنِّي لَستُ مِنَ العالَم". لكنّه يريدهم أن يكونوا في العالم؛ فهو صلّى للآب وطلب منه: "لا أَسأَلُكَ أَن تُخرِجَهُم مِنَ العالَم بل أَن تَحفَظَهم مِنَ الشِّرِّير". لأنّه لم يقل: ليست مملكتي في هذا العالم بل: "لَيسَت مَملَكَتي مِن هذا العالَم. لَو كانَت مَملَكَتي مِن هذا العالَم لَدافعَ عَنِّي حَرَسي لِكي لا أُسلَمَ إِلى اليَهود. ولكِنَّ مَملَكَتي لَيسَت مِن ههُنا".

والحقيقة أنّ مملكته هي هنا على الأرض حتّى نهاية العالم؛ فإلى حين الحصاد يبقى الزّؤان ممزوجًا مع الزرع الطيّب .. ليست مملكته من هذا العالم لأنّه مثل المسافر في هذا العالم. كما قال للذين يملك عليهم: " أَنَّكم لَستُم مِنَ العالَم إِذ إِنِّي اختَرتُكم مِن بَينِ العالَم". كانوا إذًا من هذا العالم، قبل أن يكونوا مملكته وكانوا ينتمون لأمير هذا العالم.. وينتمي كلّ مَن ينحدر من ذريّة آدم الخاطئ لهذا العالم؛ أمّا كلّ مَن تجدّد بالرّب يسوع المسيح، فهو ينتمي لمملكته ولا يعود من هذا العالم. "فهو الَّذي نَجَّانا مِن سُلْطانِ الظُّلُمات ونَقَلَنا إلى مَلَكوتِ ابنِ مُحَبَّتِه".

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

رئيسة اليونان تجتمع مع بطريرك الروم الأرثوذكس بالإسكندرية

الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوية جوان من البرتغال الأميرة العذراء الدومينيكية

الأنبا أرساني أسقف إيبارشية هولندا يشتري كنيسة جديدة بهولندا

المطران عطاالله حنا: الاعتداء على مقر "الأونروا" بالقدس يحمل رسائل تهديد ووعيد

المطران الدكتور سامي فوزي يزور رئيس الكنيسة السريانية

بطريرك الكاثوليك يلتقي كهنة الإيبارشية البطريركية بدار سيدة السلام

الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى المجمع المسكونيّ الخامس الذي عُقِدَ فى القِسطنطينية

الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى القدّيس النبي أشعيا

الأكثر قراءة

سيف الجزيرى يقود هجوم الزمالك أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفيدرالية

وزير الخارجية الأمريكى: حماس بالآلاف وعادت للشمال.. وإسرائيل لا تملك خطة لمستقبل غزة

مصر تعلن اعتزامها التدخل دعمًا لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

أخوه قتله بـ3 طعنات.. الأمن يحل لغز جثة شاب أبو النمرس والنيابة تطلب التحريات

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

لجنة الانضباط تكشف رد الفيفا بشأن أزمة حسين الشحات والشيبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

محمد الفايدي

العبء القيادى

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

لواء.حمدى البطران

أعراض مؤقتة

صور

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

«الدستور» فى مغارة أبى سرجة: هنا عاش السيد المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

هل عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل لتجنب عملية كبيرة فى رفح؟

الخلافات تشعل الحكومة الإسرائيلية.. خناقة بين نتنياهو وجالانت واستقالة فى مجلس الأمن القومى

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب