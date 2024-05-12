الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس بانكراتيوس الشهيد

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى القديس بانكراتيوس الشهيد، وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني نشرة تعريفية قال خلالها إن القديس بانكراتيوس هو من أشهر الشهداء اللذين يحملون هذا الاسم، وهو اسم واسع الانتشار إلى حد ما، على الرغم من معناه غير المعتاد. في الواقع، كان البانكراتيوم عند الإغريق ولاحقًا عند الرومان تمرينًا رياضيًا عنيفًا يجمع بين خصائص الملاكمة والمصارعة. كان الاسم يعني "القتال الكامل"، ويحتفظ اسم بانكراتيوس بنفس المعنى.

كان القديس بانكراتيوس، كما قلنا، شهيدًا، ولذلك، بالمعنى المجازي، كان اسمه يشرفه كمقاتل من أجل الإيمان. لكنه كان مقاتلاً ناشئاً، ذا قوة جسدية غير ناضجة، حتى وإن كان يتمتع بطاقة معنوية قوية جداً. وفقًا للتقاليد، كان عمره 14 عامًا فقط عندما قُطعت رأسه، في روما، فى عهد دقلديانوس، في عام 304م.

وُلد بانكراتيوس في سينادا، فريجيا، آسيا الصغرى، وتيتم في سن مبكرة، وعُهد بالصبي إلى رعاية عمه ديونيسيوس الذي أخذه إلى روما. وهناك، تم تعميد العم وابن أخيه في الوقت الذي كان الاضطهاد الإمبراطوري الأخير مستعرًا. توفي العم بعد وقت قصير بعد إصابته بمرض، لكن بانكراتيوس عانى من الاستشهاد بصلابة ونضج أذهلا حتى كبار السن. إن آلامه تروي بعض الإجابات التي قدمها الشهيد الشاب للإمبراطور نفسه الذي حاول عبثاً أن يجعله يتنازل عن شهادته متأثراً بسنه الصغير. أكدت تلك الإجابات النضج الروحي لبانكراتيوس الشاب، وجعلت الحكم عليه بالموت حتمياً كمسيحي معترف. نُفِّذ الحكم في طريق أوريليا، وعلى نفس الطريق دُفن جثمان الشهيد على يد مربية مسيحية هي أوكتافيلا.

في العصور الوسطى، كان إكرام المصارع المسيحي الشاب يحظى بشعبية كبيرة، وانتشر اسمه في جميع البلدان. اكتسبت رفات القديس بانكراتيوس شهرة غريبة. وقيل إن لها القدرة على فضح الغش والتضليل. ولإثبات ما إذا كانت شهادة ما كاذبة أو صحيحة، كان يكفي بالتالي إحضار الشاهد أمام مذبح يحتوي على ذخائر القديس. إذا لم يقل الحقيقة، كان سيُقتل صعقًا بالكهرباء على الفور. لهذا السبب وزعت رفات القديس بانكراتيوس في عشرين كنيسة على الأقل، والرأس في عشر مدن على الأقل. بخلاف بعض أجزاء من العظام. عند قبره أقام البابا القديس سيماخوس كنيسة مشهورة وكان البابا غريغوريوس الكبير يستدعي الناس مرارًا إلى هناك لكي يتلقوا من ذلك المكان شهادة المحبة المسيحية الحقيقية. وصار شفيع أقاليم :

ألبانو لازيالي، كانيكاتي، مونتيشياري، بوفيسيو-ماسكياغو، كاستلنوفو ني مونتي، سان بانكرازيو سالينتينو، كامبلي، بونتيفيكو، غورلاغو، كاروبيو ديجلي أنجيلي وبعض مدن أخرى.