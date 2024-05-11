السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تراجع أسعار الدواجن بنسبة 35%.. ومواطنون: نطالب بمواجهة جشع التجار

الدواجن
الدواجن

أعلن سامح السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، عن تراجع أسعار الدواجن بنسبة 35% مقارنة بأسعارها خلال شهر رمضان، وأن أقصى سعر لكيلو الدواجن ‏للمستهلك حاليا هو 85 جنيها، وذلك نتيجة لتراجع أسعار الأعلاف وزيادة المعروض وإنتاج الدواجن.

أسعار الدواجن بالأسواق

‏ورصدت "الدستور" أسعار الدواجن داخل المحال وتوقعات التجار خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى آراء المواطنين.

جاء سعر كيلو الدواجن البيضاء بـ85 جنيها، وبلغت أسعار الفراخ الساسو 99 جنيها للكيلو، أسعار الفراخ البلدي 116 جنيها، سعر كيلو البانيه 190 جنيها، أما عن سعر كرتونة البيض فيتراوح ما بين 130 و135 جنيها.

تجار السوق: الأسعار ستنخفض أكثر 

وأجمع عدد من أصحاب محال الدواجن بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أن هناك تراجعا في أسعار الدواجن خلال الفترة الجارية خاصة مع زيادة الإنتاج وتراجع أسعار الأعلاف، كما أن هناك انخفاضات جديدة خلال الفترة المقبلة خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك والذي يقبل فيه المواطنون على اللحوم أكثر من الدواجن وهو ما يجعل المعروض أكثر فتنخفض الأسعار أكثر.

مواطنون يطالبون بضبط السوق

قالت نورهان حمدي، إحدى المواطنات، إن هناك العديد من التجار غير ملتزمين بانخفاض الأسعار وتراجعها خلال الفترة الماضية، ومتمسكون بالأسعار القديمة علاوة على أن هناك البعض يقومون برفع الأسعار دون ضبط أو الالتزام بأسعار الدولة التي تحددها.

وأضافت نسرين محمد، إحدى المواطنات، أنه يجب ضبط الأسعار في الأسواق وحماية المواطنين من جشع واستغلال العديد من التجار، خاصة وأن جميع التجار قاموا برفع الأسعار مؤخرا بحجة أعياد الأقباط وما هو إلا استغلال منهم.

وطالبت أميرة عصام، إحدى المواطنات، بوجود دوريات رقابية بشكل مستمر على مختلف الأسواق للتأكيد على الأسعار المحددة والحد من جشع واستغلال التجار غير المبرر.

اسعار الدواجن شعبة الثروة الداجنة الغرف التجارية أسعار الأعلاف أسعار الدواجن بالأسواق

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