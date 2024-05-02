بعد حملة "خلي ريحتها تفوح".. الركود يضرب محال الجزارة

شهدت العديد من محال الجزارة بمختلف مناطق محافظة الجيزة، حالة من الركود الشديد وضعف حركة البيع والشراء، تزامنا مع إطلاق حملة شعبية من قبل المواطنين أطلقوا عليها "خلي ريحتها تفوح" وذلك لمحاربة جشع التجار وغلاء الأسعار وخفضها مرة أخرى.

مقاطعة اللحوم

جاء ذلك بعد نجاح حملة مقاطعة الأسماك في المحافظات، حيث بدأت حملة شعبية جديدة أطلقها عدد من المواطنين تحت شعار "خلّي ريحتها تفوح"، بعد ارتفاع أسعار اللحوم بشكل مبالغ فيه، الأمر الذي جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يطلقون تلك المبادرة استجابة لجملة الرئيس "اللي يبيع غالي متشتريش منه"، لتأديب الجزارين الذين يطمعون في مكاسب باهظة ما تسبب في ارتفاع اللحوم والدواجن بشكل كبير.

وبمجرد انتشار دعوات المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطعة محال الجزارة وعدم شراء اللحوم الحمراء، ضرب الركود محال الجزارة في العديد من المناطق وبعضها بدأ في خفض الأسعار من جديد لوقف حملات المقاطعة.

انخفاض فى أسعار اللحوم الحمراء

وكان قد كشف مصطفى وهبة، عضو شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار اللحوم الحمراء انخفضت بنسبة ١٥٪، بفضل الإفراجات الجمركية المتتالية عن الأعلاف، عقب استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مشيرًا إلى أن دعوات المقاطعة لم تلق أى صدى يذكر فى الوقت الراهن.

وأضاف أن الإفراجات الجمركية التى أعلنت عنها الحكومة، خلال الفترة الماضية، أسهمت فى إحداث تراجع سعرى بقيمة ٦٠ جنيهًا أسبوعيًا فى أسعار اللحوم البلدية والمستوردة، مشيرًا إلى استيراد ١٥٠ ألف رأس من الماشية الحية من دولة جيبوتى؛ لتلبية الطلب المتوقع خلال العيد.

وتوقع عضو شعبة القصابين، أن تواصل أسعار اللحوم التراجع، وأن يصل سعر الكيلو للحوم البلدية بين٤٢٠ و٣٥٠ جنيهًا للقطعيات المميزة خلال فترة العيد.