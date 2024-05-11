نصائح لتجنب هبوط الدورة الدموية

يعاني البعض خلال فصل الصيف من التعرض لنوبات هبوط الدورة الدموية، التي قد تحدث نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وقلة السوائل داخل الجسم، ويرصد الدستور في التقرير التالي، طرق تفادي الإصابة بالهبوط خلال فصل الصيف.

هبوط الدورة الدموية

يحدث هبوط الدورة الدموية عندما يضطرب نظام الدورة الدموية مما يجعل خلايا الجسم لا تحصل على كمية الأكسجين والغذاء التي تحتاجها ما لا يجعلها تعمل بشكل جيد.

أعراض هبوط الدورة الدموية

خدر وتنميل في الأطراف.

برودة اليدين والقدمين، وذلك بسبب انخفاض تدفق الدم.

تورم في الأطراف السفلية، إذ قد يؤدي ضعف الدورة الدموية إلى تشكل وذمة في القدمين.

اضطراب وظائف الدماغ، إذ يمكن أن يؤثر ضعف الدورة الدموية على عمل الدماغ مما يؤدي إلى فقدان الذاكرة وصعوبة التركيز.

أعراض هضمية تشمل آلام في البطن وإسهال.

التعب، إذ يؤثر ضعف تدفق الدم على مستويات الطاقة في الجسم.

آلام في المفاصل والأطراف.

يتغير لون الجلد، حيث أنه لا تصل كمية كافية من الدم إلى أنسجة الجسم مما يجعل الجلد يظهر شاحبًا أو أزرق اللون.

تقرح الساقين، وذلك بسبب تأثير هبوط الدورة الدموية على قدرة الجسم على الشفاء.

العلاج

هناك علاجات دوائية تقليدية يمكن الحصول عليها لعلاج هبوط الدورة الدموية، وهناك العلاجات المنزلية، التي تتلخص في اتباع نظام غذائي صحي، والاعتماد على الخضروات والفواكه بشكل أكبر خلال فصل الصيف،وتنظيم مستوى السكر والضغط في الجسم، وشرب السوائل وخاصة الباردة مثل المياه والعصائر الطبيعية، والبعد عن تناول المياه الغازية، والتدخين بكل أنواعه.

مضاعفات الهبوط

قد يؤدي ضعف التروية الشديد للقدم إلى موت الأنسجة، مما قد يؤدي إلى بتر الجزء المصاب، وهو من المضاعفات التي لا يمكن علاجها.