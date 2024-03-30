السبت 30 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مشروب يساعدك فى تعزيز الدورة الدموية في الجسم

جريدة الدستور

 تقدم “الدستور” خلال شهر رمضان الكريم، مجموعة من الوصفات الصحية وكذلك المشروبات الصحية المحتلفة عن المشروبات التقليدية خلال شهر رمضان، فنقدم لك مجموعة من الوصفات والمشروبات التي يمكن تنفيذها خلال شهر رمضان وتساعد فى الحصول على قيمة غذائية عالية.

ونقدم مشروب الأخضر ذور القيمة الغذائية العالية:

المكونات:

خيار.

كرفس.

جرجير

ماء

الطريقة:

اخلطى المكونات كلها معا فى الخلاط الكهربائي، وضعي المشروب فى وعاء التقديم مع مراعاة اضافة عسل نحل.

ويعتبر المشروب من أفضل المشروبات التى تساعد خلال شهر رمضان فى تنشيط الجسم إلي جانب ذلك المساعدة فى تعزيز الدورة الدموية فى الجسم 

 

 يساعد في الحماية من التدهور المعرفي، كما ان إضافة حصة واحدة فقط من الخضار الورقية الخضراء مثل الجرجير إلى نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يساعد في تقليل خطر التدهور المعرفي. 

 

وجدت دراسة شملت بيانات عن 960 من كبار السن أن استهلاك الخضار الورقية الخضراء كان مرتبطًا بتباطؤ التدهور المعرفي. ووجد الباحثون أنه بين الأشخاص الذين تناولوا حصة أو حصتين من الخضار الورقية الخضراء يوميًا، كان معدل التدهور المعرفي يعادل كونهم أصغر بـ 11 عامًا مقارنة بالأشخاص الذين نادرًا ما يتناولون الخضار الورقية الخضراء أو لم يتناولوها مطلقًا.

 

الخضار الورقية الخضراء مثل الجرجير غنية بالمواد المغذية والمركبات النباتية مثل حمض الفوليك وفيتامين ك والكيمبفيرول والنترات، وكلها تساعد على حماية صحة الدماغ وقد تساعد في إبطاء الأضرار المرتبطة بالعمر.

 

تغذية الجرجير 

يحتوي كوبين من الجرجير الخام، أي ما يعادل كوب واحد من الجرجير المطبوخ، على:

السعرات الحرارية: 10

الدهون: 0

الكربوهيدرات: 1.46 جرام

البروتين: 1 جرام

الألياف: 0.64 جرام

فيتامين أ: 47.6 ميكروجرام RAE أو 5% من القيمة اليومية (DV)

فيتامين ج: 6 ملغ أو 7% من القيمة اليومية

فيتامين ك: 43.6 ميكروجرام أو 36% من القيمة اليومية

حمض الفوليك: 38.8 ميكروجرام أو 10% من القيمة اليومية

المنغنيز: 0.128 ملغ أو 6% من القيمة اليومية

على الرغم من أن الجرجير منخفض السعرات الحرارية، إلا أنه غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. إنه مصدر جيد للعناصر الغذائية مثل فيتامين K، وحمض الفوليك، والمنغنيز، والفيتامينات A وC.

 

ويشارك فيتامين ك1 في العديد من العمليات المهمة في الجسم، بما في ذلك تخثر الدم والحفاظ على صحة القلب.

 

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