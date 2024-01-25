ماذا يحدث في جسمك عند تناول السبانخ يوميا؟.. مفاجأة غير متوقعة

لا يعلم معظمنا مدى الفوائد الصحية الموجودة في السبانخ، وعليه تستعرض “الدستور” في التقرير التالي التفاصيل الكاملة عن تلك فوائد، بحسب ما ذكر في موقع "هيلث".

يساعد في إدارة ضغط الدم

السبانخ هي أيضًا مصدر للنترات، وهي مواد كيميائية طبيعية، تفتح النترات الأوعية الدموية، مما يحسن تدفق الدم ويخفف الضغط على قلبك، وفي دراسة نشرت عام 2016، تناولت مجموعة من سبع نساء و11 رجلا أربعة مشروبات غنية بالنترات، بما في ذلك مشروب السبانخ.

ووجد الباحثون أن مستويات نترات الدم لدى المشاركين زادت بعد تناول المشروبات، كما أن مشروب السبانخ يخفض ضغط الدم.

يساعد على الحماية من الأمراض:

وجدت الأبحاث أن المركبات الموجودة في السبانخ قد تقلل من الإجهاد التأكسدي، فالإجهاد التأكسدي هو خلل في مضادات الأكسدة والجذور الحرة، أو المواد الضارة التي تدمر خلاياك، تشير بعض الأدلة إلى أن الإجهاد التأكسدي يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

مصدر لمضادات الأكسدة:

توفر السبانخ مضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل الالتهابات والحماية من الأمراض، وتشمل مضادات الأكسدة الموجودة في السبانخ كيمبفيرول، وكيرسيتين، وميريستين، وإيسورهامنتين، وجميعها من مركبات الفلافونويد، تساعد هذه المركبات على حمايتك من السرطان وأمراض القلب والأمراض الالتهابية.

مليئة بالعناصر الغذائية:

السبانخ مليئة بالعناصر الغذائية، على الرغم من أنها منخفضة السعرات الحرارية، وتوفر حصة مكونة من ثلاثة أكواب أكثر من 300% من القيمة اليومية لفيتامين K كما توفر الخضار الورقية الخضراء أكثر من 160% و40% من القيمة اليومية لفيتامين A وفيتامين، وتحتوي السبانخ على 45% من القيمة اليومية لحمض الفوليك، وهو فيتامين ب الذي يساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء والحمض النووي، كما توفر السبانخ الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم وكميات صغيرة من فيتامينات ب الأخرى.