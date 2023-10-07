ما هي الأطعمة الغنية بالحديد لعلاج فقر الدم؟

هناك العديد من الأطعمة التي تعتبر غنية بالحديد ويمكن أن تساعد في علاج فقر الدم، والذي ينجم عن نقص الحديد أحد أنواع فقر الدم الشائعة، وهي حالة يفتقر فيها الدم إلى ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة، وتنقل خلايا الدم الحمراء الأكسجين لأنسجة الجسم.

وتستعرض “الدستور” في تقريرها الأطعمة الغنية بالحديد لعلاج فقر الدم وهي كالآتي:

اللحوم الحمراء

مثل اللحم البقري واللحم الضأن والكبد. فهذه اللحوم تحتوي على كميات عالية من الحديد الذي يساعد في زيادة مستوى الهيموجلوبين في الدم.

الأطعمة الغنية بالبروتين

مثل الدجاج والأسماك والبقوليات مثل الفاصوليا والعدس. فهذه الأطعمة تحتوي على كميات جيدة من الحديد والبروتين الذي يساعد في تعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء.

الخضروات الورقية الداكنة

مثل السبانخ والكرنب والبروكلي. هذه الخضروات تحتوي على حديد غير هيمي (غير منشأ حيواني)، والذي يمتص بشكل أفضل عند تناوله مع مصادر غنية بفيتامين C مثل الحمضيات أو الفلفل الأحمر.

المكسرات والبذور

مثل اللوز والكاجو والبذور الداكنة مثل بذور القرع والسمسم. هذه المكسرات والبذور تحتوي على كميات جيدة من الحديد وتعتبر خيارًا صحيًا لزيادة مستوى الحديد في الجسم.

التمور

تعتبر التمور مصدرًا جيدًا للحديد وتعزز امتصاصه في الجسم.

إضافة إلى ذلك، يُفضَّل تناول هذه الأطعمة مع مصادر غنية بفيتامين C (مثل الحمضيات، الفلفل الأحمر، والطماطم)، حيث يُعزَّز فيتامين C امتصاص الحديد في الجسم. كما يُنصَح بتجنب تناول المأكولات التي تحتوي على كميات كبيرة من القهوة والشاي، حيث يُعتَقَد أنها قد تعوق امتصاص الحديد.

ويعد فقر الدم من الحالات الصحية الشائعة، ويحدث عندما يكون مستوى الهيموجلوبين في الدم أقل من المستوى الطبيعي، ويمكن أن تظهر عدة أعراض لفقر الدم، ومن أهم هذه الأعراض:

الأطعمة الغنية بالحديد لعلاج فقر الدم

الإرهاق والتعب

يشعر المصاب بفقر الدم بالتعب والإرهاق بشكل شديد، حتى في حالات عدم بذل مجهود كبير.

ضيق التنفس

يشعر المصاب بصعوبة في التنفس وضيق في التنفس، خاصة عند ممارسة الأنشطة البدنية.

الدوخة والصداع

قد يعاني المصاب بفقر الدم من الدوخة والصداع، وخاصة عند الوقوف أو التحرك بشكل سريع.

فقدان الشهية

يشعر المصاب بفقر الدم بفقدان الشهية وقلة الرغبة في تناول الطعام.

تغيرات في الج لد

يمكن لفقر الدم أن يسبب تغيرات في لون الجلد، حيث يصبح باهتًا أو شاحبًا.

تساقط الشعر

يمكن لفقر الدم أن يؤدي إلى تساقط الشعر.

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