تعرف على أسباب فقر الدم وطرق الوقاية منه

يصاب الأشخاص بفقر الدم عندما يفتقر دمهم إلى ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة لحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم ويؤثر على ما يقرب من 2 مليار شخص في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لموقع “health” الطبي يعد فقر الدم مشكلة صحية كبيرة، حيث يتأثر به ما يقرب من 2 مليار شخص على مستوى العالم فهو يصيب عدد من الناس في مختلف أنحاء العالم يفوق عدد الذين يعانون من آلام أسفل الظهر أو مرض السكري ــ أو حتى القلق والاكتئاب مجتمعين، وعلى الرغم من ذلك، فشلت الاستثمارات في الحد من فقر الدم في الحد بشكل كبير من العبء الهائل لفقر الدم على مستوى العالم على مدى العقود القليلة الماضية.

أضرار فقر الدم

يُصاب الأشخاص بفقر الدم عندما يفتقر دمهم إلى ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة لحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم. يؤدي انخفاض توصيل الأكسجين إلى ظهور العديد من أعراض فقر الدم الأكثر شيوعًا، بما في ذلك التعب وضيق التنفس والدوار وصعوبة التركيز وتحديات العمل ومهام الحياة اليومية.

بالإضافة إلى آثاره الصحية المباشرة، يمكن لفقر الدم أن يعيق نمو الدماغ والمهارات الحركية الدقيقة لدى الأطفال ويزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية والخرف وغيرها من الأمراض المزمنة لدى كبار السن. يمكن أن يؤدي فقر الدم أثناء الحمل إلى زيادة معدلات القلق والاكتئاب والولادة المبكرة ونزيف ما بعد الولادة وولادة جنين ميت، وانخفاض الوزن عند الولادة، كما أن احتمالية الإصابة بالعدوى لكل من الأم والطفل تكون أكثر احتمالاً عندما تكون الأم مصابة بفقر الدم.

فقر الدم مشكلة واسعة الانتشار

يتم تشخيص فقر الدم عن طريق فحص دم بسيط ويمكن أن يكون سببه عدد من الحالات الأساسية.

يمكن أن يحدث انخفاض في خلايا الدم الحمراء السليمة بسبب الفقد المفرط لخلايا الدم الحمراء الموجودة، مثل النزيف أو التدمير بواسطة جهاز المناعة في الجسم، لذا يمكن أن يحدث فقر الدم أيضًا بسبب انخفاض إنتاج خلايا الدم الحمراء الجديدة أو التغيرات في البنية الطبيعية أو عمر خلايا الدم الحمراء مما يجعلها أقل فعالية.

على الصعيد العالمي، يعد فقر الدم ثالث أكبر سبب للإعاقة: فقد وجدت دراستنا الأخيرة أن ما يقرب من 1 من كل 4 أشخاص مصاب بفقر الدم. ويتركز هذا العبء بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات والمراهقات والنساء، وثلثهن يعانين من فقر الدم وترتفع معدلات فقر الدم بشكل خاص في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا وجنوب آسيا، حيث تشير تقديراتنا إلى أن 40% أو اثنين من كل خمسة أشخاص ــ مصابون بفقر الدم

الحد من فقر الدم يعني معالجة الأسباب الكامنة وراءه

إن الحد بشكل كبير من فقر الدم على مستوى العالم أمر معقد بسبب العديد من الأسباب الكامنة وراءه. نقص الحديد الغذائي هو السبب الأكثر شيوعا في جميع أنحاء العالم. لكن العوامل المهمة الأخرى لفقر الدم تشمل اضطرابات الدم مثل مرض الخلايا المنجلية أو الثلاسيميا، والأمراض المعدية مثل الملاريا والدودة الشصية، وأمراض النساء والتوليد، والالتهابات والأمراض المزمنة.

غالبًا ما يحدث فقر الدم لدى المراهقات والبالغات بسبب فقدان الدم أثناء الدورة الشهرية وزيادة احتياجات الطفل النامي من الدم أثناء الحمل، من المحتمل أن يكون الكثير من عبء فقر الدم في هذه المجموعة مرتبطا بنقص التثقيف حول الدورة الشهرية، وعدم كفاية الخيارات لإدارة مشاكلها بشكل فعال لدى أولئك الذين يعانون منها، والاحتياجات غير الملباة لخدمات تنظيم الأسرة.

فقر الدم يجعل من الصعب على ما يقرب من ملياري شخص في جميع أنحاء العالم التعلم في المدرسة والأداء في العمل ورعاية أسرهم، لذا نأمل أن تسمح النتائج التي توصلنا إليها بخطط تدخل وعلاج أكثر شمولاً، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر ضعفاً - النساء المراهقات والبالغات والأطفال وكبار السن.