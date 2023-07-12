ما الذي يسبب فقر الدم: الأعراض والعلاج

فقر الدم هو اضطراب شائع يصيب نحو مليار شخص حول العالم، ينتج عن نقص الحديد وغالبًا بسبب فقدان الدم أو الحمل.

ويعني هذا أنه لا توجد خلايا دم حمراء صحية كافية في الدم لحمل الأكسجين إلى أنسجة الجسم، وبسبب هذا يمكن أن يترك المرضى متعبين وضيق في التنفس، أحد الأعراض الأقل شهرة لهذه الحالة هو الشفاه الزرقاء.

وقالت الدكتورة مارلين المر من طب الأسرة والمجتمع في جامعة تكساس بالولايات المتحدة وفقا لموقع ذا صن : "عندما تنخفض نسبة الحديد في كرات الدم الحمراء، تصبح أصغر وأكثر شحوبًا في الوسط، وبالتالي يصبح الجلد أكثر شحوبًا"، ومع ذلك قد يكون من السهل اكتشاف هذه العلامة في العين، إذا كانت المنطقة داخل جفنك السفلي أفتح من المعتاد.

أعراض

التعب وقلة الطاقة

ضيق في التنفس

دقات قلب ملحوظة (خفقان القلب).

جلد شاحب

تشمل الأعراض الأقل شيوعًا ما يلي:

الصداع

سماع رنين أو هسهسة داخل رأسك (طنين الأذن)

تذوق طعام غريب

الشعور بالحكة

لسان مؤلم

تساقط الشعر تلاحظ خروج المزيد من الشعر عند غسله بالفرشاة

الرغبة في تناول المواد غير الغذائية

صعوبة البلع (عسر البلع).

تقرحات مفتوحة مؤلمة

مالذي يسبب فقر الدم؟

يمكن أن تؤدي أشياء كثيرة إلى الإصابة بفقر الدم، في النساء في سن الإنجاب تعتبر الدورة الشهرية والحمل من الأسباب الشائعة لهذه الحالة، هذا لأن الجسم يحتاج إلى مزيد من الحديد للطفا أثناء الحمل.

في الرجال والنساء بعد انقطاع الطمث يكون السبب الأكثر شيوعًا هو نزيف المعدة والأمعاء، يمكن أن يحدث هذا النوع من النزيف الداخلي بسبب قرحة المعدة أو سرطان المعدة أو سرطان الأمعاء أو الأدوية المضادة للالتهابات.

كيف يتم علاج فقر الدم؟

عادةً ما يتضمن علاج فقر الدم تناول مكملات الحديد لزيادة مستويات الحديد المنخفضة في الجسم.

قد يُنصح أيضًا بتناول الأطعمة التالية التي تعتبر مصادر جيدة للحديد:

الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة مثل الجرجير واللفت أو الخبز المدعم بالحديد

أرز بني

البقول والفول

المكسرات والبذور

اللحوم والأسماك

بيض

الفواكه المجففة مثل المشمش المجفف والخوخ والزبيب