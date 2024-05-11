مشغولات ذهبية وهواتف محمولة.. القبض على 5 لصوص فى القاهرة

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة بدر لسرقته مبلغا ماليا، و2 هاتف محمول، ومشغولات ذهبية من داخل شقتين بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط كل المسروقات المستولى عليها.

وضبط عاطل، له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة الساحل لقيامه بسرقة هاتف محمول من إحدى السيدات حال سيرها بدائرة القسم، واعترف بارتكابه 2 واقعة بأسلوب المغافلة وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنه.

وتم ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة الساحل لقيامهما بسرقة مركبة توك توك حال توقفها بدائرة القسم وبحوزتهما فرد خرطوش وطلقة، وكمية من مخدر الآيس واعترفا ببيعها لعميلهما سيئ النية تم ضبطه والدراجة المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.