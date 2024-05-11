توريد 94 ألف طن قمح للشون والصوامع بمحافظة أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن ارتفاع معدلات توريد القمح لتصل إلى 94 ألفا و50 طنا من المحصول للمواقع التخزينية الحكومية التي يبلغ عددها 28 شونة وصومعة وهنجرا ومركز تجميع بمختلف قرى ومراكز المحافظة، منذ بدء موسم توريد المحصول وحتى الآن.

وأكد سعد تواصل عمليات توريد المحصول تحت إشراف لجان مخصصة لمراقبة الشون والصوامع والهناجر الخاصة بتجميع القمح، وفقًا للخطة التي يجرى تنفيذها بالتنسيق مع كل الجهات المعنية واستلام الأقماح من المزارعين والموردين والتجار بسهولة ويسر دون أي عقبات.

تقديم كل التسهيلات اللازمة للمزارعين

وشدد على تقديمه كل التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم أثناء عملية توريد القمح وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح للشون والصوامع، حتى الانتهاء من موسم التوريد في 30 أغسطس 2024 أو انتهاء أعمال التوريد بمختلف القرى والمراكز، والتنسيق الذى تم بين مديريات الزراعة والتموين وهيئة سلامة الغذاء ومديرية الأمن لتكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ ومصادرة أي كميات من الأقماح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح.

كما كلف محافظ أسيوط، وكيل وزارة التموين ممدوح حماد، بضرورة التأكد من الالتزام بكل الضوابط التي أقرتها وزارة التموين بشأن توريد القمح واتخاذ كل الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين أومن يثبت تلاعبه في عملية توريد القمح، لافتًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في هذا الملف الهام منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

وأشار إلى إنه يتم صرف مستحقات المزارعين حسب نسبة النقاوة وأسعار التوريد 2000 جنيه لإردب القمح درجة 23 ونصف، و1950 جنيها لإردب القمح 23 درجة، و1900جنيه لإردب القمح درجة 22 ونصف، وتصرف مستحقات المزارعين في مدة أقصاها 48 ساعة.

فيما أوضح المهندس محمود صبحي، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أنه تم توريد 21516 ألف طن بشون البنك الزراعي المصري و34317 طنا و988 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن)، بالإضافة إلى 25394 طنا و918 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر – مركز أبنوب ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن 94 ألف طن و50 طن قمح، مشيرًا إلى أنه يتم تقديم كل التسهيلات لاستقبال الأقماح المحلية وتذليل كل العقبات في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك.

يذكر أن محافظ أسيوط قد قرر تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أي بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على أرقام الخطوط الساخنة الخاص بغرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية (2135858/ 088) ورقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي (واتس اب - تليجرام) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.