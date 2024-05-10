حملات مكثفة على الأسواق تحرر 133 مخالفة تموينية فى أسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، ضرورة القيام بحملات مفاجئة لمراقبة الأسواق ومحاربة الغش التجاري ومنع احتكار السلع الأساسية، خاصة المدعمة منها لبيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة وحفاظًا على حق المواطنين في الحصول على الدعم.

أضاف أنه تم تحرير 133 مخالفة تموينية خلال حملات بمركزي أبوتيج وصدفا بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية من مديرية التموين ومباحث التموين وإدارات التموين بمراكز ومدن المحافظة وجهاز حماية المستهلك ومديريتي الصحة والطب البيطري، من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية

تابع أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج شنت عدة حملات على الأسواق، خلال الأيام الماضية، تحت إشراف ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين، وبمشاركة الدكتور محمد عبد الراضي، رئيس مركز ومدينة أبوتيج، ومسئولي إدارة ومباحث تموين أبوتيج ونواب رئيس المركز ومدير إدارة الأزمات.

وجرى المرور على محلات الجزارة والأسماك ومحلات ذبح الطيور الحية ومحلات الفسخاني ومحلات المجمدات، وجرى ضبط كميات من الأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة للمخالفين، وتحرير 80 مخالفة تموينية وتحرير المحاضر اللازمة لهم.

في هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا تحت إشراف ممدوح جبر، رئيس المركز، بحملات تفتيشية مفاجئة؛ للتأكد من سلامة المواد الغذائية واللحوم المعروضة والتأكد من التزام المخابز بالتعليمات ومطابقة المواصفات ومحاربة الاستغلال وضبط الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق وحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة المواصفات القياسية، بالتنسيق مع مديري إدارات رخص المحلات والإشغالات والمتابعة والإدارة الصحية والتموين بالمركز وأسفرت الحملات عن تحرير 53 مخالفة تموينية.

وفي مجال المخابز، جرى تحرير 12 مخالفة و10 محاضر عدم إعلان أسعار و11 محضر عدم تحرير شهادة صحية ونظافة، و12 محضر إشغالات و7 محاضر لمحال تدار بدون ترخيص ومحضر بيئة.

جانب من الحملات التموينية

جانب من الحملات التموينية

جانب من الحملات التموينية

جانب من الحملات التموينية

جانب من الحملات التموينية