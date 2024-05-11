السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: متابعات مستمرة للتصالح بمخالفات البناء.. وتسهيلات للمواطنين

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، متابعته المستمرة لمنظومة التصالح فى مخالفات البناء وتقديم التسهيلات للمواطنين لتقديم الطلبات بالمراكز التكنولوجية، لافتا إلى أنه تم تكليف قيادات المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء بمتابعة تقديم التسهيلات لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك بالمرور الميدانى على المراكز التكنولوجية.

خطوط ساخنة لتلقى شكاوى المواطنين

وشدد "سعد" على أهمية تعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية داخل مقرات تلقي الطلبات؛ لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين في استيفاء أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم.

وأشار إلى استمرار تلقى طلبات التصالح من المواطنين وتقديم سبل الدعم، بجانب تعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية داخل مقرات تلقي الطلبات؛ لتخفيف العبء وتوفير الوقت بما يحقق الصالح العام، والتسهيل على المواطنين في استيفاء أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهما.

وفي هذا الإطار، قام رؤساء المراكز والأحياء، من بينهم خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، والدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج، بتفقد المراكز التكنولوجية- كل في نطاق عمله- لمتابعة سير العمل ومدى تقديم الخدمات، واستقبال طلبات التصالح من المواطنين وتسريع معدلات الأداء ونسب الإنجاز، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهما وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

كانت محافظة أسيوط قد وجهت، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، راغبي التصالح في مخالفات البناء بمراعاة استيفاء المستندات المطلوبة لتسهيل عملية التصالح في مخالفات البناء، كما أطلقت المحافظة عن طريق إدارة الإعلام حملة توعوية بعنوان "اتصالح وقنن وضعك" لتوعية المواطنين بقانون التصالح الجديد، والتسهيلات التى يقدمها للمواطنين الجادين، وكيفية التقدم بطلبات التصالح، والمستندات المطلوبة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء ورسوم الفحص وسوم جدية، كما خصصت بعض الخطوط الساخنة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، والرد على استفساراتهم وشكواهم بخصوص منظومة التصالح والتعدى على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء، وهي أرقام الخطوط الساخنة الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) ورقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي (واتس آب- تليجرام) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.

جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لمنظومة التصالح فى مخالفات البناء وتقديم التسهيلات للمواطنين بالمراكز التكنولوجية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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