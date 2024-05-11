السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة المتهم بقتل 3 مصريين في قطر

آرشيفية
آرشيفية

تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم السبت، محاكمة المتهم بقتل 3 مصريين بدولة قطر.

أمر الإحالة

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم يعمل مبلط سيراميك ويبلغ من العمر 43 عامًا، من عزبة المرجوشي- بهتيم- شبرا الخيمة- القليوبية، وأنه قتل عمدًا اثنين من المجني عليهم خلال استضافتهما إياه بمحل سكنهما بسلاح أبيض "سكين"، حيث عاجلهما بطعنات نافذة استقرت بأنحاء متفرقة من جسدهما قاصدًا قتلهما؛ ما أحدث بهما الإصابات الموصوفة والمبنية تقرير الطب الشرعي- المرفق بالتحقيقات، والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات

وأضاف أمر الإحالة، أن تلك الجريمة اقترنت بجناية أخرى تلتها، وهى أنه في ذات الزمان والمكان قتل عمدًا المجني عليه عبدالسلام محروس محمد مع سبق الإصرار والترصد؛ بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله خشية افتضاح أمر قتله المجني عليهما، وأعد لذلك الغرض السلاح الأبيض المستخدم في قتل المجني عليهما، حال حضوره للمسكن.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم ارتكب كلتا الجنايتين بقصد تسهيل ارتكابه جنحة سرقة، حيث سرق المنقولات المبينة وصفًا بالأوراق المملوكة للمجني عليهم- المبينة أسماؤهم بالجنايتين السابقتين؛ بأن استولى على هواتفهم المحمولة وجهاز الحاسب الآلي المحمول "لاب توب" المملوك للمجني عليه علي شعبان على؛ على النحو المبين بالتحقيقات، كما حاز وأحرز سلاحًا أبيض "سكينًا" بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.

محكمة جنايات شمال القاهرة استكمال ثاني جلسات محاكمة المتهم قتل 3 مصريين

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