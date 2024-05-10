الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

شكرى يحذر من العواقب السلبية الخطيرة للعمليات العسكرية الإسرائيلية فى رفح

سامح شكري
سامح شكري

صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن سامح شكري وزير الخارجية أجرى، اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع  ديفيد كاميرون وزير الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية للمملكة المتحدة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري ونظيره البريطاني بحثا مستجدات الأوضاع الميدانية والإنسانية في قطاع غزة، والوضع الراهن للمفاوضات الرامية لإتمام اتفاق يحقق الهدنة الشاملة في قطاع غزة، وتبادل الأسرى والمحتجزين، حيث أكد الوزير شكري على حتمية مواصلة تضافر كافة الجهود الدولية لإنجاح جهود الوساطة الحالية، وحث الأطراف على إبداء المرونة واتخاذ الخطوات اللازمة للوصول إلى نقطة الاتفاق.

في سياق متصل، ناقش الوزيران العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، حيث جدد الوزير شكري التأكيد لنظيره البريطاني على المخاطر الإنسانية الكارثية على مستقبل أكثر من 1.4 مليون فلسطيني، والعواقب السلبية الخطيرة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح، محذرًا من عواقب التصعيد الخطير لسيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، ووقف المنفذ الرئيسي والآمن بالقطاع لخروج الجرحى ودخول المساعدات الإنسانية العاجلة.

كما دعا الوزير شكري لضرورة الضغط على إسرائيل للامتثال لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، والكف عن سياساتها الممنهجة لخلق واقع غير مأهول بالحياة في قطاع غزة، مؤكدًا رفض مصر القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين خارج أرضهم، وعدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية.

للمملكة المتحدة الخارجية شكرى

مواد متعلقة

سائق مصرى: لى الفخر وواجب علينا تقديم المساعدات لأهلنا فى غزة

الريادة: منذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية والشعب يثق في قراراته منذ 30 يونيو

مصر أكتوبر: ليست المرة الأولى لخروج دعم شعبى لجهود الرئيس السيسى تجاه غزة

كاتب صحفى: نتنياهو يبحث عن إطالة أمد الحرب لتستمر حكومته أطول فترة ممكنة

الريادة: تحالف الأحزاب المصرية أعلن منذ البداية دعمه لقرارات القيادة السياسية

هشام الحلبى لـ"الشاهد": إسرائيل اعتادت قتل المدنيين والهدم فى حروبها بالمنطقة

الحلبى: الدعم بالسلاح المخفى هو سمة الصراعات الموجودة بالمنطقة

هشام الحلبى لـ"الشاهد: تأمين سيناء يبدأ من غزة.. ودول الجوار هى الأخطر على الأمن القومى

الأكثر قراءة

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

ماذا يعنى تبنى الأمم المتحدة قرارًا يمنح فلسطين العضوية الكاملة؟

«أسد» رمضان يتحدى «شمس الزناتى» فى صيف سينمائى ساخن

وقفة فى ميدان الحصرى بالجيزة تضامنًا مع فلسطين (فيديو)

مصر تهدد بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل

اغتصبنى وصورنى فيديو ليبتزنى.. بعد مرور 3 سنوات فتاة تحرر محضرا ضد خطيبها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

ماجد حبته

توريط هاريسون فورد!

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

صور

انطلاق فعاليات هاف مارثون مدينتي بمشاركة 3000 مشارك من 55 جنسية

جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزى

منتدى أوراق الثقافي: مستقبل الرواية العربية في "الدستور"

محطة تل أبيب

المزيد

المناورة.. لماذا يتلاعب نتنياهو بـ«صفقة وقف إطلاق النار»؟

دبابير غزة تثأر للمواطنين.. إصابة 11 جنديًا إسرائيليًا وأدرعى يكشف التفاصيل

وكالات الأمم المتحدة تجدد تحذيرها من أن المساعدات لغزة قد تتوقف خلال أيام