أبرز فوائد بذور الشيا للنساء.. منها محاربة الالتهابات

تعتبر بذور الشيا من أكثر النباتات التي تحمل فوائد، للانسان وخاصة النساء، وتحتوي هذه البذور على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الأساسية مثل الألياف والأحماض الدهنية الأوميغا-3 والمعادن، خاصة إذا تم استخدامها في النظام الغذائي أو طحنها واستخدامها للشعر والبشرة.

فوائد بذور الشيا للنساء 2024

لبذور الشيا عدة فوائد للنساء يرصدها الدستور في التقرير التالي، ومنها:

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

تقيل ومحاربة الالتهابات في الجسم.

ضبط مستويات السكر في الدم.

خفض ضغط الدم المرتفع.

تقليل ومحاربة الالتهابات في الجسم.

تزويد الجسم بكم من الكالسيوم، والحديد، والماغنيسيوم، والفسفور.

تعزيز الشعور بالشبع، مما يعزز حرق السعرات الحرارية وفقدان الوزن الزائد بسهولة.

الحفاظ على الجهاز الهضمي وتحسين عملية الهضم، وحركة الأمعاء والقولون.

فوائد بذور الشيا للشعر

تحتوي بذور الشيا على عدة عناصر من شأنها أن تساعد الشعر على النمو وعدم التساقط ومنها البروتين، الذي يعتبر من أهم العناصر لنمو الشعر بشكل صحي، وتحيط الشعر بطبقة واقية تحميه من العناصر الخارجية، وتحتوي أيضَا بذور الشيا على الزنك الذي يعمل على تجديد خلايا الشعر ويساعد في افراز الزيوت الطبيعية الهامة لنمو الشعر وتحافظ على لمعانه، ويعتبر الزنك مهم أيضًا في إصلاح التلف وحماية فروة الرأس من الالتهابات، كما تحتوي بذور الشيا على فيتامين E ،الذي يعمل على تحفيز الشعيرات الدموية، ما يزيد من تدفق الدم لفروة الرأس، ويزيد من معدلات نمو الشعر.

استخدام بذور الشيا للشعر

يتم طحن بذور الشيا جيدًا وإضافتها إلى ملعقة صغيرة من الليمون والماء، وتقليبها جيدًا، والانتظار لمدة دقائق حتى تختلط العناصر جميعها، ويتم وضع الخليط على الشعر، ويمكن استخدام بذور الشيا مع الحليب أوزيت اللوز لمدة عشر دقائق وبمجرد أن يتحول قوام المزيج إلى الهلامي يتم وضعه على فروة الرأس كقناع.

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