الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة والمنوعات

مضادات أكسدة.. 10 فوائد للبصل الأخضر

البصل الأخضر
البصل الأخضر

يعتبر البصل من أكثر الأطعمة التي تساعد في منح الجسم الكثير من الفوائد الصحية، ولا يعلم معظمنا أبرز تلك الفوائد، فكما جاء في موقع "هيلث"، هناك بعض الفوائد ومنها الآتي:
 

1. القيم الغذائية: يحتوي البصل الأخضر على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية الضرورية مثل الفيتامينات (مثل فيتامين C والفيتامينات B) والمعادن (مثل البوتاسيوم والكالسيوم) التي تساهم في دعم صحة الجسم.
 

2. الألياف الغذائية: يعتبر البصل الأخضر مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية التي تساهم في تحسين عملية الهضم والوقاية من الإمساك.

3. مضادات أكسدة: يحتوي البصل الأخضر على مركبات تسمى السلفورافانز التي تعتبر مضادة للأكسدة وتقوم بحماية الجسم من الضرر الناتج عن الجذور الحرة.

4. دعم صحة القلب: يُظهر البعض أن تناول البصل الأخضر بانتظام يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار والحفاظ على صحة القلب.

5. تعزيز الجهاز المناعي: يحتوي البصل الأخضر على مضادات الالتهابات والمركبات التي تعزز من جهاز المناعة لدى الجسم، مما يساعد في الوقاية من الأمراض.

6. التأثير المضاد للأمراض: يحتوي البصل الأخضر على مركبات تسمى الأليل سلفايد التي تعتبر مضادة للسرطان، حيث تساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان مثل سرطان المعدة وسرطان القولون.

7. تحسين وظائف الدماغ: تحتوي بعض الدراسات على أدلة تشير إلى أن مركبات موجودة في البصل الأخضر قد تساعد في تحسين وظائف الدماغ والحفاظ على الذاكرة والتركيز.
 

8. دعم صحة الجهاز التنفسي: يعتبر البصل الأخضر مصدرًا غنيًا بالكبريت، وهو عنصر مهم يساعد في تخفيف أعراض الربو والتهاب الشعب الهوائية والتهابات الجهاز التنفسي الأخرى.

9. تعزيز الصحة العامة: يُعتبر البصل الأخضر منخفض السعرات الحرارية وغنيًا بالماء، مما يساعد في تعزيز الشعور بالشبع وتحقيق وزن صحي.

10. تحسين الجهاز الهضمي: تحتوي الألياف الموجودة في البصل الأخضر على خصائص تعزز عملية الهضم وتساعد في تقليل مشاكل الانتفاخ والغازات.

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