الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"التموين" تُسدد 6.3 مليار جنيه للمزارعين وتستعد لتسلم مليونى طن قمح

القمح
القمح

أعلنت وزارة  التموين والتجارة الداخلية عن ارتفاع معدلات توريد محصول القمح من المزارعين إلى مليون و900 ألف طن منذ بدء موسم الحصاد في 13 أبريل الجاري حتى أمس، وذلك عبر 450 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية.

الكميات المستلمة

وأشار أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الوزارة  تهدف إلى توريد 3.5 مليون طن قمح خلال الموسم الحالي 2024، فيما أشارت الوزارة في بيان لها إلى أن الكميات المستلمة هى: 788 ألفا و933 طنا و118 كيلوجراما للشركة القابضة للصوامع والتخزين، 786 ألفا و216 طنا و947 كيلوجراما لشركات المطاحن التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، 303 آلاف و154 طنا و50 كيلوجراما للشون التابعة للبنك الزراعي المصري، 77 ألفا و820 طنا و749 كيلوجراما لموردي القمح، 18 ألفا و884 طنا و546 كيلوجراما للشركة العامة للصوامع والتخزين.

فترة مسائية

في سياق متصل، قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال التوجيه الوزاري رقم 17 لسنة 2024، إضافة فترة مسائية من 8 مساءً حتى 12 منتصف الليل في نقاط الاستلام والتجميع التي يتوفر لديها إنارة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل عملية التوريد على المزارعين، ووصلت إلى 120 ألف طن يوميًا مقارنة بـ80 ألف طن في الموسم السابق.

لجان استلام وتخزين القمح

وتضم لجنة استلام وتخزين القمح ممثلين من مختلف الجهات المعنية للتأكد من جودة القمح المستلم، وتهدف هذه اللجان إلى ضمان حصول المزارعين على مستحقاتهم العادلة.

متابعة مستمرة

ويتابع “المصيلحي” عمليات توريد الأقماح المحلية بشكل لحظي، ويتم تلقي تقارير دورية عن نسب التوريد وسداد المستحقات.

ووفرت الوزارة نقاط استقبال متنوعة بطاقة تخزينية تصل إلى 5 ملايين طن قمح.

أسعار توريد القمح

2000 جنيه للإردب درجة نقاوة 23.5.

1950 جنيها للإردب درجة نقاوة 23.

1900 جنيه للإردب درجة نقاوة 22.50.

أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية توريد محصول القمح من المزراعين موسم الحصاد مستوى الجمهورية الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

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