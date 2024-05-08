الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار سلع مايو على بطاقة التموين

سكر
سكر

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في صرف مقررات شهر مايو إلى المستحقين البالغ عددهم 64 مليون مواطن على 23 مليون بطاقة تموينية، من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي والبدالين والبقالين التموينيين بجميع المحافظات.

وأكدت مصادر بوزارة التموين لـ"الدستور"، استمرار صرف سلع  مايو التموينية، وأن عدد سلع المنظومة التموينية يصل إلى 31 سلعة وقد وصل إجمالي الصرف إلي ما يقرب من 40%من مقررات شهر مايو للمواطنين.

أسعار مقررات مايو التموينية:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 15.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 7.75 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبن أبيض زنة 125 جرامًا بسعر 4.5 جنيه.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125 جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

31- مسحوق غسيل 60 جرامًا بسعر 4.50 جنيه.

وزارة التموين والتجارةالداخلية صرف مقررات شهر مايو بطاقة تموينية فروع المجمعات الاستهلاكية مشروع جمعيتي أسعار مقررات مايو التموينية سكر معبأ

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