الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"التموين" تطرح زيت الطعام بأسعار مدعومة.. اعرفها

زيت الطعام
زيت الطعام

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، زيت الطعام على بطاقات التموين بسعر 30 جنيها للعبوة 800 جرام في إطار سلع شهر مايو 2024.

كما يتوفر زيت الطعام الحر 800 جرام بسعر 65 جنيها في منافذ المجمعات الاستهلاكية، وتقدم منافذ المجمعات الاستهلاكية أيضًا السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة.

تعزيز المخزون الاستراتيجي من الزيت

وتنفذ وزارة التموين مناقصة لاستيراد 40 ألف طن زيت خام (30 ألف طن صويا و 10 آلاف طن عباد) لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي، وهذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الوزارة لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين، ومن المتوقع وصول الشحنات بين 10 و 25 يونيو أو 26 يونيو و 10 يوليو 2024.

وسيتم عقد جلسة فض المظاريف الخميس المقبل يليها جلسة البت في مقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مخزون مصر الاستراتيجي من الزيت

يُقدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية حجم الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت الحالي بـ 5.4 شهر.

وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية بطاقات التموين الأفراد السلع زجاجة الزيت الحر السلع الأساسية

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