افتتاح وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى دمياط العام (صور)

أعلنت د.منال عوض، محافظ دمياط، بدء افتتاحات مشروعات العيد القومى بإزاحة ستار مشروع قسم الغسيل الكلوي للأطفال ورفع كفاءة الواجهة الخارجية لمستشفى دمياط العام عقب وضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول؛ إيذانًا ببدء احتفالات المحافظة بعيدها القومى حيث بدأت المحافظ جولة افتتاحية لعدد من المشروعات بقطاع الصحة.

استهلت منال جولة اليوم بافتتاح مشروع رفع كفاءة وتطوير الواجهة الخارجية لمستشفى دمياط العام وأيضًا قسم الغسيل الكلوي للأطفال بالمستشفى، بحضور د.السيد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة، وخلال الافتتاح استمعت إلى شرح تفصيلى عن القسم الذى يغطى جميع الحالات من الأطفال تحت سن ١٨ عامًا؛ للتخفيف عن كاهل الأهالى فى السفر إلى محافظات أخرى لإجراء الجلسات لاطفالهم وتضمن القسم 6 أسرة مزودين بماكينات للغسيل الكلوي، حيث يستوعب القسم إجراء جلسة الغسيل لعدد ٢٠ طفلاً يوميًا بواقع إجراء 3000 جلسة سنويًا، كما حرصت المحافظ على إهداء الأطفال باقات الزهور وتواصلت معهم للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأكدت عوض أن القطاع الصحى يشهد إطلاق مشروعات جديدة خلال العيد القومى، وذلك فى إطار خطة المحافظة ووزارة الصحة والسكان لتطوير المنشآت الطبية بما يساهم فى دعم تلك المنظومة وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

ووضعت المحافظ يرافقها اللواء حسام توفيق مدير أمن دمياط، إكليلاً من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول، إحتفالا بالعيد القومى لدمياط، تخليدًا لذكرى انتصار شعب دمياط والتصدى لجيوش الاحتلال وجلائهم عن المحافظة فى الثامن من مايو ١٢٥٠م.

جاءت مراسم الاحتفال بحضور د.إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد والعميد محمد طارق رئيس فرع الأمن القومى والعميد أحمد أبو الفتوح مدير إدارة الأمن الوطنى واللواء محمد عبد البديع، رئيس فرع الرقابة الإدارية، حيث تم عزفت فرق حرس السلاح والجيش الثانى الميدانى الموسيقى العسكرية للسلام الجمهوري وسلام الشهيد.

وهنأت د.منال عوض أبناء دمياط بهذه المحافظة، متمنية دوام التقدم والازدهار لدمياط، وأن يديم على مصرنا الغالية الأمن والأمان والاستقرار، كما أكدت أن أبناء مصر قدموا بطولات عظيمة سُطرت بحرف من نور فى تاريخ الوطن، مشيدة بالدور الذى يقدمه رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل لدور الإرهاب وحفظ واستقرار الوطن.