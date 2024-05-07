ننشر خريطة انقطاع التيار الكهربائي فى دمياط

قررت شركة كهرباء شرق الدلتا في محافظة دمياط، تعديل مواعيد انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال الكهربيه في الفترة من الاربعاء ٨ مايو وحتى ٢٠ يوليو بناء على قرار رئيس الوزراء.

حيث سيتم انقطاع الكهرباء خلال الفترة من الساعة 3 عصرا وحتى الساعة 7 مساء كل يوم على أن تكون مدة الانقطاع ساعتين.

ومن المقرر أن يكون فترة الانقطاع في شارع عبد العظيم وزير من الساعة الرابعة مساء حتى السادسة مساء وهي المنطقة التابعة للمجموعة الأولى لانقطاع التيار الكهربي.

وفي مركز الزرقا في دمياط، سيتم انقطاع الكهرباء من الساعة الثالثة عصرا حتى الخامسة عصرا في منطقة المباني والمساكن وسيكون انقطاع التيار. الكهربي في ميت الخولي عبد الله من الخامسه مساءً وحتى السابعة مساء وسيكون انقطاع التيار الكهربي في قرية تل الكاشف من الخامسة مساء وحتى السابعة مساء.

وانقطاع التيار الكهربي في قرية تل الكاشف الجديد من الرابعة مساء حتى السادسة مساء وسيكون انقطاع التيار الكهربي في قرية شرمساح وقرية كرم ورزوق وقرية دقهلة من الرابعة مساء وحتى السادسة مساء.

كما سيكون انقطاع التيار الكهربائي في كفر المياسرة من الرابعة مساء وحتى السادسة مساء.

وسيكون انقطاع التيار الكهربائي في قرية كفر سليمان البحري التابعة لمركز كفر سعد من الساعة ٥ عصرا حتى ٧ مساء.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عدد من الصور حول جدول انقطاع التيار الكهربي وخطة تخفيف الاحمال في محافظة دمياط حيث ينتظر المواطنون في مدن ومراكز مختلفة بمحافظة دمياط خلال الساعات الجارية، إعلان خطة تخفيف الأحمال الجديدة، التي من المزمع الإعلان عنها عقب تجهيزها حيث تم تعديل مواعيد انقطاع التيار الكهربائي في محافظة دمياط.