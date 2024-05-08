في العيد القومي.. محافظ دمياط تضع إكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء

وضعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، يرافقها اللواء حسام توفيق، مدير الأمن، إكليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول، احتفالا بالعيد القومى للمحافظة، تخليدًا لذكرى انتصار شعب دمياط والتصدى لجيوش الاحتلال وجلاؤهم عن المحافظة في الثامن من مايو عام ١٢٥٠ ميلادية.

وقدمت الدكتورة منال عوض، التهنئة لأبناء المحافظة بهذه المحافظة، متمنية دوام التقدم والازدهار لدمياط، وأن يديم على مصرنا الغالية الأمن والأمان والاستقرار، كما أكدت أن أبناء مصر قدموا بطولات عظيمة سُطرت بحرف من نور فى تاريخ الوطن، مشيدة بالدور الذى يقدمه رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل لدور الإرهاب وحفظ واستقرار الوطن.

وأكدت أن المحافظة حريصة كل الحرص على استكمال مسيرة التنمية الشاملة التى شهدتها دمياط خلال الآونة الأخيرة تحت القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، داعية أبناء دمياط إلى بذل المزيد من الجهود وتحقيق التكاتف بين الجميع للنهوض بهذه المحافظة العريقة.

في الثامن من مايو من كل عام، تحتفل محافظة دمياط بعيدها القومى وذلك تخليدًا لبطولات الأجداد فى التصدى لجيوش الغزاة والدفاع عن الوطن عام ١٢٥٠ ميلادية،، وبهذه المناسبة،، هنأت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أبناء المحافظة، كما أكدت أن هذه الذكرى جسدت روح الوطنية والوحدة التى كانت ولازالت اهم السمات الشخصية لأبناء مصر على مر العصور ويتوارثها الأبناء جيل بعد جيل.