الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الزوارق الحربية الإسرائيلية تطلق نيرانها على سواحل غزة

الزوارق الحربية الإسرائيلية
الزوارق الحربية الإسرائيلية

كشف بشير جبر، مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، آخر تطورات الأوضاع داخل رفح الفلسطينية، وقطاع غزة، وسط استمرار الاعتداءات المكثفة من جانب الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي.

قصف مكثف بالصواريخ الإسرائيلية يستهدف المنطقة الشرقية لرفح الفلسطينية

وقال مراسل القاهرة الإخبارية، في رسالته على الهواء مباشرة، إن هناك قصفًا مكثفًا بالصواريخ الإسرائيلية يستهدف المنطقة الشرقية لرفح الفلسطينية، فضلًا عن تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية على رفح الفلسطينية وسط إطلاق نار باتجاه الأحياء الشرقية.

كما كشف عن قصف بالطائرات الحربية الإسرائيلية يستهدف عددًا من المنازل في وسط رفح الفلسطينية، بالإضافة إلى إطلاق الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها على سواحل قطاع غزة في المنطقة الغربية.

الأمين العام للأمم المتحدة يطالب إسرائيل بإعادة فتح معبري رفح الفلسطيني وكرم أبوسالم

وكان طالب أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الثلاثاء، إسرائيل بإعادة فتح معبري رفح الفلسطيني وكرم أبوسالم على الفور، للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ودعاها لوقف التصعيد.

وقال "جوتيريش"، خلال كلمة له في مؤتمر صحفي، إن إغلاق معبري رفح وكرم أبوسالم في الوقت نفسه يضر بشكل خاص بالحالة الإنسانية اليائسة أساسًا للسكان في غزة، ويجب أن يُعاد فتحهما على الفور، محذرًا من أن هجومًا واسعًا على رفح (جنوب غزة) المكتظة بالمواطنين سيكون عبارة عن "كارثة إنسانية" ويجب حمايتهم.

وأضاف أن مدينة رفح الفلسطينية هي مقر للعمليات الإنسانية في غزة، والهجوم عليها سيؤدي إلى تقويض العمليات الإنسانية في القطاع، معبرًا عن شعوره بالأسى تجاه العمليات العسكرية التي تنفذها القوات الإسرائيلية عند معبر رفح من الجانب الفلسطيني. 

غزة وقطاع غزة الاحتلال

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