محمود مسلم: اقتحام رفح الفلسطينية أمر خطير على الإنسانية جمعاء

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، إن اقتحام رفح الفلسطينية أمر خطير ليس فقط على المنطقة بل الإنسانية جمعاء، مشددًا على أن الوضع الإنساني في رفح الفلسطينية صعب للغاية، حيث مساحتها في الوضع الطبيعي يشغلها حوالي 200 ألف، يبنما يشغلها الآن أكثر من مليون و200 ألف شخص.

وأضاف مسلم، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بعد تدمير شمال ووسط قطاع غزة، أصبحت رفح الفلسطينية الملاذ الوحيد للأشقاء الفلسطينيين، مؤكدا ضرورة تحرك المجتمع الدولي وضرورة تحمل حماس مسئوليتها في هذا الوقت.

ونوه بأنه يجب الأسراع بإقامة هدنة، وأن تكون هناك بعض التنازلات، موضحًا أن معركة كرم أبو سالم درجة من الغباء السياسي مثل معركة إيران.

الطرف المصري هو الأكثر أدراكًا وعمقًا بالملف الفلسطيني

ولفت رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، إلى أن الطرف المصري هو الأكثر إدراكًا وعمقًا بالملف الفلسطيني والأكثر معرفة بالجانب الإسرائيلي، لأنها لديها خبرة سابقة، من خلال دخولها حربا وسلاما مع هذه الجانب قبل ذلك.

وأكد أن مصر لديها خبرة بالملف الفلسطيني، موضحًا أن مصر تناضل من أجل فلسطين منذ عشرات السنين، مؤكدًا أنها الأكبر والأقدر شرفًا في إعدادها هدنة للأشقاء في قطاع غزة.