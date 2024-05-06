فلسطين: سلطات الاحتلال بدأت فعليًا التمهيد لارتكاب أكبر جريمة إبادة جماعية

قالت الرئاسة الفلسطينية إن: "سلطات الاحتلال بدأت فعليًا التمهيد لارتكاب أكبر جريمة إبادة جماعية باجتياح رفح الفلسطينية، ونحمّل الإدارة الأمريكية مسئولية السياسات الإسرائيلية الخطيرة"، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

وأشارت الرئاسة الفلسطينية إلى أن الإدارة الأمريكية توفر الدعمين المالي والعسكري للاحتلال، وتقف بوجه المجتمع الدولي لتمنع تطبيق قرارات الشرعية الدولية.

ونوهت الرئاسة الفلسطينية بأن الإدارة الأمريكية تشجع نتنياهو وقادته للاستمرار بمجازرهم ضد الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.

1.5 مليون مواطن سيتعرضون لمذبحة إبادة جماعية

ولفتت الرئاسة الفلسطينية إلى أن اجتياح رفح الفلسطينية يعني أن 1.5 مليون مواطن سيتعرضون لمذبحة إبادة جماعية، مطالبة الإدارة الأمريكية بالتحرك فورًا ومنع الإبادة الجماعية والتهجير ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته الخطيرة.

وتابعت: السلام والأمن في المنطقة بأسرها لن يتم دون حل عادل للقضية الفلسطينية وقيام دولة فلسطينية مستقلة.