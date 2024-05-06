الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الباز: سنشهد سقوط مئات الآلاف باجتياح رفح الذى تلوح به إسرائيل كورقة ضغط

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن المفاوض المصري وهو يعمل خلال الفترة الماضية كان يتميز بأمرين مهمين جدًا، هما صبور للغاية، والآخر يمتلك رؤية شاملة لما يحدث على الأرض، هذا الصبر الكبير والرؤية الاستراتيجية الشاملة العامة كانت تحرك المفوض المصري وهو يتناقش مع الأطراف المختلفة لتفادي وضع سيكون أكثر من مأساوي إن لم يتم الاتفاق.

 مصر كانت تعمل على عدم الوصول إلى نقطة اجتياح رفح عسكريًا

وأكد الدكتور محمد الباز، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر كانت تعمل على عدم الوصول إلى نقطة اجتياح رفح عسكريا، لأن معنى هذا الاجتياح هو أننا نتحدث حاليا عن 40 ألف شهيد في الـ7 أشهر الماضية وما يزيد على 80 ألف مصاب وجريح، لذلك يمكن أن نتحدث الآن عن مئات الآلاف من الذين يسقطون جراء هذا الاقتحام الذي كانت تلوح له إسرائيل، وتستخدمه كورقة ضغط.

الطرف الإسرائيلي متعنت ويبحث عن حجج ليكمل الحرب

ولفت  "الباز" إلى أن المجهود الذي بذل للأسف الشديد حتى نضع النقاط فوق الحروف، هو أن الطرف الإسرائيلي متعنت ويبحث عن حجج ليكمل الحرب، لأن نتنياهو لم يستطع أن يمسك بصورة النصر النهائية، نظرا لأنه وعد الإسرائيليين بأنه ستكون هناك صورة نصر يحطم قطاع غزة.

وتابع: إن هذا النصر هو القضاء على حماس وتصفية القضية الفلسطينية و إخلاء القطاع، هذه الصورة كان نتنياهو يبحث عن أي حجة طوال الوقت لاستكمال ما بدأه ورسم صورة النصر.

محمد الباز المفاوض المصري اجتياح رفح القاهرة الإخبارية إسرائيل رفح اجتياح رفح عسكريا

مواد متعلقة

ماجدة الصباحى.. محطات فنية فى حياة نجمة لا تُنسى

اتهمهم بالتخلى عن المحتجزين.. لابيد: يجب توقف نتنياهو وحكومته عن تصريحاتهم غير المسئولة

الاحتلال: انفجار طائرة مسيرة مفخخة بمنطقة المطلة شمال إسرائيل

فلسطين: سلطات الاحتلال بدأت فعليًا التمهيد لارتكاب أكبر جريمة إبادة جماعية

رغم التصعيد قرب كرم أبوسالم.. دخول حافلة المساعدات الأولى من مصر لغزة (فيديو)

القاهرة الإخبارية: بدء حركة نزوح المواطنين من المناطق الشرقية لرفح الفلسطينية

مصدر رفيع المستوى: الوفد الأمنى المصرى يكثف اتصالاته لاحتواء التصعيد الحالى بين الطرفين

مصدر رفيع المستوى: حركة دخول المساعدات لقطاع غزة مستمرة وقصف حماس كرم أبوسالم عثر المفاوضات

الأكثر قراءة

قرار عاجل من النيابة بشأن عصام صاصا بعد "حادث الدائرى"

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

أول إجراء ضد عصام صاصا بعد دهسه شابًا بسيارته على الدائرى

عصام صاصا يدهس شابًا بسيارته على الطريق الدائرى.. هل هرب من موقع الحادث؟

"عودة الفرعون".. ماذا قالت صحف إنجلترا عن تألق محمد صلاح أمام توتنهام؟

إنهاء أزمة الشحات والشيبى.. الأهلى ينتظر نتيجة "المحاولات الودية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

رفح.. الفرصة الضائعة

محمد الباز

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

محمود خليل

سادة القريتين.. والرباط الخفى

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

قمة «بانجول» الإسلامية

حسين دعسة

الرقص مع الثلج.. فى زمن حماس المختلف!

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

صور

بهجة شم النسيم تملأ حديقة الأزهر

مسار العائلة المقدسة: أهلاً بكم في "عذراء المعادي"

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

محطة تل أبيب

المزيد

اقتحام رفح.. سيناريو إسرائيلى "كارثى" يهدد بجبال من الجثث

أستراليا تحذر إسرائيل من الإقدام على شن هجوم فى رفح

وزير الدفاع الإسرائيلى لنظيره الأمريكى: لا بديل أمامنا سوى الهجوم على رفح