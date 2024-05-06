الباز: سنشهد سقوط مئات الآلاف باجتياح رفح الذى تلوح به إسرائيل كورقة ضغط

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن المفاوض المصري وهو يعمل خلال الفترة الماضية كان يتميز بأمرين مهمين جدًا، هما صبور للغاية، والآخر يمتلك رؤية شاملة لما يحدث على الأرض، هذا الصبر الكبير والرؤية الاستراتيجية الشاملة العامة كانت تحرك المفوض المصري وهو يتناقش مع الأطراف المختلفة لتفادي وضع سيكون أكثر من مأساوي إن لم يتم الاتفاق.

مصر كانت تعمل على عدم الوصول إلى نقطة اجتياح رفح عسكريًا

وأكد الدكتور محمد الباز، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر كانت تعمل على عدم الوصول إلى نقطة اجتياح رفح عسكريا، لأن معنى هذا الاجتياح هو أننا نتحدث حاليا عن 40 ألف شهيد في الـ7 أشهر الماضية وما يزيد على 80 ألف مصاب وجريح، لذلك يمكن أن نتحدث الآن عن مئات الآلاف من الذين يسقطون جراء هذا الاقتحام الذي كانت تلوح له إسرائيل، وتستخدمه كورقة ضغط.

الطرف الإسرائيلي متعنت ويبحث عن حجج ليكمل الحرب

ولفت "الباز" إلى أن المجهود الذي بذل للأسف الشديد حتى نضع النقاط فوق الحروف، هو أن الطرف الإسرائيلي متعنت ويبحث عن حجج ليكمل الحرب، لأن نتنياهو لم يستطع أن يمسك بصورة النصر النهائية، نظرا لأنه وعد الإسرائيليين بأنه ستكون هناك صورة نصر يحطم قطاع غزة.

وتابع: إن هذا النصر هو القضاء على حماس وتصفية القضية الفلسطينية و إخلاء القطاع، هذه الصورة كان نتنياهو يبحث عن أي حجة طوال الوقت لاستكمال ما بدأه ورسم صورة النصر.